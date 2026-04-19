Neuer Doppelname für Kris Jenner? Kourtney findet's amüsant

Kourtney Kardashian (47) Barker hat kurz vor ihrem 46. Geburtstag für einen Schmunzler gesorgt: In ihrer Instagram-Story zeigte sie eine Notiz von Mama Kris Jenner (70) – und auf dem Briefkopf prangte in lila Schreibschrift der Name "Kris Kardashian Jenner". Kourtney schrieb dazu: "Ich liebe meine Mama" und legte mit einem augenzwinkernden Hinweis nach: "Neuer Zweitname?" Die Realitybeauty machte damit öffentlich, was ihren Followern sofort ins Auge stach: Auf dem Papier war "Kardashian" plötzlich wieder Teil von Kris' Namen. Die Szene spielte sich online ab, die Notiz kam von Kris – und Kourtney nahm das Ganze mit Humor.

Der potenzielle Namenszusatz weckt Erinnerungen: Kris hatte "Kardashian" nach der Scheidung von Robert Kardashian 1991 abgelegt und im selben Jahr nach der Hochzeit mit Caitlyn Jenner (76), damals noch Bruce Jenner, "Jenner" angenommen. Jahre später dachte sie laut über eine Rückkehr nach. In einer Folge von "Keeping Up With the Kardashians" erklärte sie Khloe Kardashian, sie buche oft Restauranttische unter Kris Kardashian. Als Khloe einwarf: "Warum? So heißt du seit über 24 Jahren nicht mehr", konterte Kris: "Ich werde meinen Namen wieder in Kardashian ändern." Sie legte noch nach: "Ich war das, bevor du das warst" und nannte sich "die Original-Kardashian" – festgehalten in der TV-Show, die den Alltag der Familie begleitete.

Auch bei Kourtney selbst ist der Familienname seit der Hochzeit mit Travis Barker (50) im Mai 2022 offiziell gewachsen: Die Unternehmerin führt seither den Doppelnamen Kardashian Barker. Mit Ex-Partner Scott Disick (42) teilt sie die Kinder Mason, Penelope und Reign, mit Travis hat sie Söhnchen Rocky und kümmert sich zudem um die Kinder ihres Mannes aus früheren Beziehungen. Dass sie mit Namen gerne spielt, zeigte Kourtney erst kürzlich erneut in einer Instagram-Story, als sie von Kylie Jenner (28) eine Jeans aus der Marke Khy mit den Initialen "K.K." bekam. Ihr augenzwinkernder Wunsch an die Designerin lautete: "Diese sind süß, aber… kann ich stattdessen ein KB bekommen?" Für die Familie sind Namenswechsel längst kein Novum – Kourtney trägt Barkers Nachnamen mit Stolz, während Kris immer wieder mit ihrem eigenen Namenskapitel kokettierte.

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Imago Kris Jenner bei der Women of Worth Gala in Los Angeles, Dezember 2025

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Instagram / kourtneykardash Travis Barker und Kourtney Kardashian bei ihrer standesamtlichen Trauung, 2022

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Instagram / krisjenner Kris Jenner mit ihrer Tochter Kylie