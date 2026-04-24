"Louder Than Fear": Travis Barker bekommt seine eigene Doku

Travis Barker (50) bekommt seine eigene Dokumentation: Hulu hat angekündigt, dass "Louder Than Fear" im Sommer 2026 auf der Streamingplattform erscheinen wird. Der Film begleitet den blink-182-Schlagzeuger auf einer persönlichen Reise, die ihren Ausgangspunkt in einem schweren Flugzeugabsturz hat, den Travis nur knapp überlebte. Dabei beleuchtet die Doku nicht nur seine musikalische Karriere, sondern auch die dunklen Seiten dahinter – Schmerz, Trauer und den Kampf ums Überleben. Neben engen Vertrauten sind auch Weggefährten und kulturelle Ikonen in dem Film zu sehen.

Die neue Doku zeichnet seinen Weg vom Müllmann in Laguna Beach bis hin zum gefeierten Drummer von blink-182 nach und beleuchtet dabei auch die Schattenseiten des Ruhms. Laut Ankündigung will "Louder Than Fear" zeigen, wie der Musiker mit körperlichen Schmerzen und tiefer Trauer umgeht und immer wieder an die Grenze zwischen Durchhalten und Aufgeben stößt. Es soll nicht nur um die großen Bühnen und lauten Shows gehen, sondern um den Mann hinter den Tattoos, der zwischen Studio, Tourbus und Krankenhausaufenthalten seinen Alltag meistert, so Deadline. Produzent Matthew Weaver und Nick Stern zeichnen für das Projekt verantwortlich, unterstützt von den Executive Producern Lawrence Vavra und John Janick.

Für Travis ist es nicht die erste Zusammenarbeit mit Hulu: Bereits 2023 stand er gemeinsam mit seiner heutigen Ehefrau Kourtney Kardashian (47) für das Special "Til Death Do Us Part Kourtney & Travis" vor der Kamera. Damals begleitete das Format das Paar und seine Gäste durch ein opulentes Hochzeitswochenende im italienischen Portofino, bei dem auch Kourtneys Mutter Kris Jenner (70) sowie ihre Schwestern Kim (45), Khloé (41), Kendall (30) und Kylie (28) dabei waren. Seit der Hochzeit gewährt das Paar seinen Fans immer wieder private Einblicke, ob in Social Media oder in TV-Formaten aus dem Kardashian-Umfeld. Die neue Doku fokussiert nun stärker Travis selbst und verspricht damit einen Blick auf Seiten des Drummers, die in den glanzvollen Hochzeitsbildern nur am Rande zu sehen waren.

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Getty Images Blink-182-Schlagzeuger Travis Barker

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Getty Images Travis Barker, Blink-182-Drummer

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Getty Images Travis Barker und Kourtney Kardashian, März 2022

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