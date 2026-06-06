Ticketverkäufe zu gering: Konzert von Wincent Weiss abgesagt

Für Fans von Wincent Weiss (33) gibt es eine bittere Nachricht: Sein geplantes Konzert am 14. August im nordhessischen Willingen fällt aus. Das teilte Veranstalter Schröder Event auf seiner Homepage mit. Als Grund nannte das Unternehmen schlicht, dass "der Ticketverkauf nicht ausreicht, um die Produktion auf wirtschaftlich stabile Beine zu stellen". Wer bereits ein Ticket erworben hat, kann dieses zurückgeben. Der Sänger selbst meldete sich daraufhin in seiner Instagram-Story zu Wort und machte deutlich, wie sehr ihn die Absage trifft: "Das tut mir richtig weh. Das bricht mir ein bisschen das Herz, muss ich ganz ehrlich sagen", so der Sänger.

Was die Situation für Wincent besonders schwer nachvollziehbar macht: Seine aktuelle Sommertour läuft an anderen Orten ausgesprochen gut. So sind etwa die Tickets für seinen Auftritt in Dresden bereits ausverkauft. Dass dieselbe Tour so unterschiedlich aufgenommen wird, bezeichnete der Sänger als "total absurd". Gleichzeitig nutzte er die Gelegenheit, um einen Appell an sein Publikum zu richten: "Wenn ihr Künstler supporten und zu Konzerten gehen wollt, dann holt euch rechtzeitig Tickets, damit die Konzerte auch stattfinden können, weil die Künstler wissen, dass genug Leute kommen", schrieb er auf Instagram.

Wincent Weiss wurde 1993 geboren und zählt seit Jahren zu den bekanntesten deutschen Popsängern. Mit Coversongs auf YouTube und einer Teilnahme bei DSDS schaffte es Wincent, einem breiten Publikum bekannt zu werden. Privat hat der Musiker zuletzt einen wichtigen Schritt gemacht: Er hat seine langjährige Freundin kürzlich geheiratet.

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Getty Images Wincent Weiss, April 2023

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Getty Images Wincent Weiss, September 2024

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Instagram / wincentweiss Wincent Weiss, Dezember 2025