Olli Pochers Kids wollen laut Ex Amira in Österreich leben

Amira Aly (33) hat sich vor der Geburt ihres dritten Kindes noch einmal eine Auszeit in ihrer österreichischen Heimat gegönnt. Die Moderatorin, die in Klagenfurt am Wörthersee geboren wurde, verbrachte gemeinsam mit ihren beiden Söhnen – fünf und sechs Jahre alt – eine erholsame Woche im Salzburger Land. Auf Instagram teilte sie zahlreiche Eindrücke mit ihren rund einer Million Followern: Sie ist mit deutlich sichtbarem Babybauch beim Radfahren zu sehen, beim Sport und mit ihren Jungs am Lagerfeuer. Einer fehlte allerdings: Ihr Partner Christian Düren (35) ist auf den Schnappschüssen nicht zu sehen.

Den beiden Söhnen aus Amiras Ehe mit Oliver Pocher (48) hat es in den Bergen so gut gefallen, dass sie am liebsten gar nicht mehr wegwollen. "Meine Kinder wollen für immer in Österreich leben, in den Bergen, weil wir einfach so eine schöne Woche hatten", erzählte die Moderatorin ihren Followern. Auch sie selbst war von der Aufbruchsstimmung nicht begeistert: "Ich möchte nicht. Auch meine Kinder möchten gar nicht nach Hause." Neben viel Bewegung in der Natur standen auf dem Programm auch kulinarische Genüsse wie Bauernkrapfen, selbst gemachtes Eis und Sachertorte. Außerdem besuchte Amira mit ihren Söhnen eine Ritterburg in Friesach – ein Ort, der für sie persönlich eine besondere Bedeutung hat: "Wir sind mit der Schule mal nach Friesach gefahren und haben dort ein Ritteressen erlebt. Das ist für mich ein so krass prägendes Ereignis gewesen", erklärte sie. Den Ausflug dorthin habe sie mit gemischten Gefühlen geplant: "Ich weiß gar nicht, ob ich es jetzt wirklich für meine Kinder mache oder für mich selber."

Zurück geht es für Amira nun nach Köln, wo ein neu gebautes Haus auf sie und ihre Familie wartet. Dort wird bald auch das dritte Kind von ihr und Christian das Licht der Welt erblicken. Ihr Ex-Mann Oliver hingegen steht derzeit nicht nur wegen des bevorstehenden Familienzuwachses seiner Ex im Fokus: Der Comedian hatte zuletzt in seinem Podcast "Patchwork Boys" öffentlich Kritik an Amira geübt und ihr vorgeworfen, den Kontakt zu seinen und Alessandra Meyer-Wöldens (43) gemeinsamen Kindern abgebrochen zu haben – ein Vorwurf, über den die Moderatorin laut Berichten alles andere als erfreut war. Ihr Umfeld bestätigte gegenüber der Bild, dass Amira sehr wohl noch mit den Kindern Nayla, Emanuel und Elian verbunden sei.

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Instagram / amiraaly Amira Aly, Mai 2026

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Instagram / oliverpocher Oliver Pocher und seine Söhne, April 2026

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Instagram / sandymeyerwoelden Oliver Pocher, Sandy Meyer-Wölden, ihre gemeinsamen Kinder und Amira Aly