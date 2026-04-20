So denkt Starkoch Tim Mälzer über vegane Ernährungsweise

Tim Mälzer (55) ist bekannt dafür, dass er Fleisch liebt und kocht – doch der Starkoch hat eine überraschend klare Meinung zur veganen und vegetarischen Ernährung. In einem Interview mit der Teleschau bezeichnete er diese Art zu essen als "die intelligenteste Entscheidung, die man heute im Allgemeinen treffen kann". Das klingt zunächst nach einer Kehrtwende – ist es aber nicht, denn Tim ernährt sich selbst nach wie vor weder vegetarisch noch vegan. Seine differenzierte Sichtweise auf das Thema entwickelte er während einer mehrmonatigen Auszeit, in der er sich intensiv mit seinen eigenen Werten und Gewohnheiten auseinandergesetzt hat.

In dieser ruhigen Phase sei ihm bewusst geworden, dass ihn die gesellschaftliche Streitkultur rund ums Essen stört. "So machen wir eher einen großen Schritt zurück, wenn jeder, der sich eine Verfehlung leistet, automatisch ein Sünder ist. So hart müssen wir ja nicht sein", sagte er im Interview. Er betonte außerdem, dass Veränderungen nun mal Zeit bräuchten: "Der Mensch ist der Mensch, und Veränderungen sind schwer." Der Koch plädiert also für mehr Gelassenheit und weniger Moralisierung in der Debatte darüber, was auf dem Teller landet.

Die Auszeit, auf die Tim sich bezieht, hatte er bereits im vergangenen Jahr genommen. Damals berichtete er, dass er fast ein halbes Jahr abseits der Öffentlichkeit verbracht habe – eine Zeit, in der er nicht nur über seine eigenen Lebensgewohnheiten nachgedacht hatte, sondern sich auch intensiv um eine nahestehende Person gekümmert hatte, der es gesundheitlich sehr schlecht gegangen war. "Grundsätzlich fahre ich schon seit vielen Jahren ein sehr hohes Tempo. Ich wollte einfach mal kurz nach den Werten meines Lebens gucken: Was bedeutet mir wirklich etwas, wo laufe ich nur mit?", erklärte er in dem aktuellen Interview.

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Getty Images Tim Mälzer, TV-Koch

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RTL / Hendrik Lüders Tim Mälzer in seiner neuen Kochshow "Mälzers Meisterklasse"

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Getty Images Tim Mälzer, September 2024