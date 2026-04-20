Nächster Schritt: Garry Secret und Jessica ziehen zusammen

Für Garry Secret (21) und seine Freundin Jessica ist das Pendeln endlich Geschichte: Das Paar hat den nächsten großen Schritt gewagt und zieht zusammen. Wie der Netz-Star Promiflash verriet, hat Jessica ihren Job gekündigt, einen neuen Arbeitsvertrag unterschrieben und ist mittlerweile bei Garry in Bochum eingezogen. "Mein Löckchen hat ihren Job gekündigt. Jetzt heißt es für uns nicht mehr pendeln, sondern sie hat meinen Haustürschlüssel bekommen und wohnt jetzt erst mal bei mir", so der 21-Jährige. Bisher ist das Zusammenleben mit einer Frau für Garry Neuland. "Das war auch einer der Trennungsgründe meiner Ex-Beziehung. Eigentlich wollte ich das ja nie, also erst mal noch nicht, aber irgendwie hat sie es geschafft", erzählte er im Gespräch.

Die aktuelle Situation in Bochum soll aber nur eine Übergangslösung sein. Gemeinsam planen die beiden, noch in diesem Jahr eine gemeinsame Wohnung in Düsseldorf zu finden. Jessica zeigte sich bei all dem gelassen im Promiflash-Interview: "Ich bin eigentlich schon länger bei Garry. Und ich muss sagen, es läuft besser denn je. Und ich hätte es mir selber nicht gedacht. Aber es ist so schön, jetzt in so einen Beziehungsalltag mal reinzukommen. Und der ganze Stress vom Pendeln fällt halt einfach weg." Garry hingegen kämpft gerade noch mit dem ein oder anderen kleinen Chaos zu Hause: Ein Zimmer seiner Wohnung musste er bereits komplett für Jessicas Schminksachen und Klamotten abgeben – was ihn nach eigener Aussage "ein bisschen stört". Er ist jedoch zuversichtlich, dass eine größere gemeinsame Wohnung Abhilfe schaffen wird.

Schon vor rund zwei Monaten hatten Garry und Jessica im Promiflash-Interview angedeutet, dass sich bei ihnen bald "ganz gewaltig" etwas verändern soll. Damals blickte Jessica auf die harte Fernbeziehungszeit zurück und machte klar, dass sie das nicht noch einmal so wollen würde. Konkrete Details wollten die beiden zu dem Zeitpunkt noch nicht nennen. Garry stellte aber bereits einen echten Meilenstein in Aussicht: "Es ist ein sehr großer Schritt. Unser größter Schritt und auch mein größter Schritt, den ich, glaube ich, so mit einer Frau bisher gegangen bin." Jessica kündigte außerdem an, man werde diese Veränderung "in den nächsten Monaten ziemlich wahrscheinlich" deutlich sehen. Jetzt wirkt es so, als hätten sie dieses Liebes-Upgrade tatsächlich eingeläutet.

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Imago Garry Secret und Jessica bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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Imago Garry Secret und Freundin Jessica bei den Reality Awards 2026 im Maritim Hotel Bonn

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