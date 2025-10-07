Die neue Seite von Selena Gomez verblüfft David Henrie total

David Henrie (36), bekannt aus der Disney-Serie "Die Zauberer vom Waverly Place", hat durch die erneute Zusammenarbeit mit Selena Gomez (33) eine bisher unbekannte Seite der Sängerin und Schauspielerin entdeckt. Die beiden, die sich seit fast zwei Jahrzehnten kennen, produzieren gemeinsam das Spin-off "Wizards Beyond Waverly Place", in dem sie auch vor der Kamera stehen. "Es war interessant, mit ihr professionell zu arbeiten, da wir vorher nur auf freundschaftlicher Basis Kontakt hatten", erzählte David gegenüber People Magazine. "Selena hat großartige Ideen und unglaubliche Instinkte. Ihr Engagement inspiriert das gesamte Team." Die erste Staffel der Serie wurde dreifach für die Kids' Choice Awards nominiert – was David insbesondere Selenas Einsatz zuschreibt.

Doch nicht nur beruflich sind die beiden ein eingespieltes Team – auch privat ist ihre Verbindung über die Jahre hinweg außergewöhnlich eng geblieben. David, selbst verheiratet und zweifacher Familienvater, verriet, dass er Selena und ihren frisch angetrauten Ehemann Benny Blanco bei einem Doppel-Date noch besser kennenlernen konnte. Die vier genossen einen Abend mit italienischem Essen, und David zeigte sich von Benny beeindruckt: "Er ist charmant und kennt sich mit gutem Essen und Wein aus." Selena und Benny gaben sich am 27. September das Ja-Wort, und laut David hatte er keinen Zweifel daran, dass Selena "einen Guten" gewählt hat.

Die freundschaftliche Basis zwischen Selena und David wurde schon vor ihrem gemeinsamen Ruhm gelegt und hat die Herausforderungen ihrer Hollywood-Karrieren unbeschadet überstanden. "Wir standen uns schon nahe, bevor all das überhaupt begann. Sie weiß, dass ich bei ihr einfach ich selbst bin – ehrlich, authentisch und direkt", erklärte David gegenüber People Magazine. Im neuen Spin-off kehrt ihr vertrautes Serienuniversum zurück: David spielt den mittlerweile erwachsenen Justin Russo, während Selena als Alex Russo in Gastauftritten zu sehen ist. Die zweite Staffel soll sich noch stärker an der Originalserie orientieren – sehr zur Freude der Fans, die sich auf weitere magische Momente freuen dürfen.

Getty Images David Henrie und Selena Gomez im Oktober 2024

Instagram / davidhenrie David DeLuise, David Henrie, Selena Gomez und Maria Canals-Barrera

Getty Images Selena Gomez und David Henrie, 2008

