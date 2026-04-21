Antonia Elena kontert Ex Christian Wolfs "Heuchelei"-Clip

Antonia Elena meldet sich nach dem neuen Clip von Christian Wolf (30) zu Wort. In dem Video hatte der Unternehmer die Influencer, die seinen umstrittenen Kommentar öffentlich kritisierten, als "Heuchler" bezeichnet. Jetzt reagiert Antonia in ihrer Instagram-Story direkt auf den Clip – und findet deutliche Worte. "'So geil', wie heuchlerisch dieses Video ist, mit Rechtfertigung und Ablenkung auf andere Sachen", schreibt die Influencerin auf Instagram. Gemeint sind die Kritikerinnen und Kritiker, die sich zuvor von Christians Äußerungen distanziert hatten und für die er in seinem Beitrag kaum Verständnis zeigte.

In ihrer Story führt Antonia aus, worum es ihr dabei geht. Die Content-Creatorin betont die Verantwortung, die mit Reichweite einhergeht: "In der Position ist Vorbildfunktion wichtig - mit zeitgemäßen Werten", hält sie fest. Zugleich bedankt sie sich bei jenen, die sich in den vergangenen Tagen öffentlich positioniert haben: "Toll, dass so viele ihre Stimme abgeben und es nicht runterspielen", heißt es in ihrer Nachricht auf Instagram. Andere blieben aus ihrer Sicht still: "Dass sich niemand sonst äußert, ist rein aus Angst und das verstehe ich", erklärt Antonia in der Story. Sie beschreibt außerdem ihren eigenen Prozess: "Ich habe mir Zeit genommen und will eben nicht wegsehen - das war mir wichtig und hat mich sehr beschäftigt. Damit beende ich das hier", so die Influencerin weiter.

Vorausgegangen war ein umstrittener Kommentar Christians, der einen Shitstorm ausgelöst hatte. Daraufhin hatten sich mehrere Influencer öffentlich von ihm distanziert – darunter auch Antonia, mit der er den gemeinsamen Sohn Noah hat. Christian hatte daraufhin in einem Video auf Instagram jene Kritikerinnen und Kritiker als "Heuchler" bezeichnet und ihnen vorgeworfen, ihre Communities zu täuschen und bewusst falsche Eindrücke zu erwecken. Antonia war damit eine der wenigen, die sich trotz des öffentlichen Drucks klar positionierte und ihre Kritik an ihrem Ex auch nach dessen Reaktion nicht zurückzog. Antonia Elena und Christian Wolf waren fünf Jahre lang ein Paar. Die Influencerin wurde im Juli 2023 mithilfe künstlicher Befruchtung schwanger, im März 2024 kam Söhnchen Noah zur Welt. Christian Wolf ist mittlerweile mit Influencerin Romina Palm (26) verlobt, die gemeinsame Tochter Hazel wurde im Mai 2025 geboren.

Anzeige Anzeige

Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

Anzeige Anzeige

Imago Christian Wolf beim OMR Festival 2025 in Hamburg

Anzeige Anzeige

Instagram / rominapalm Romina Palm und Christian Wolf im September 2025