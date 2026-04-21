"Fett floss aus allen Nähten": Natalia Osada über OP-Debakel

Natalia Osada (35) hat in der VOX-Doku "Für immer jung" offen über die dramatischen Folgen einer verpfuschten Po-Operation gesprochen. Die Reality-TV-Bekanntheit, die unter anderem bei Promi Big Brother und Adam sucht Eva zu sehen war, ließ sich 2018 einen sogenannten Brazilian Butt Lift durchführen – eine Methode, bei der der Po mit körpereigenem Fett vergrößert wird. Den Eingriff erhielt sie über eine Kooperation kostenlos, im Gegenzug bewarb sie das Unternehmen auf Instagram. Dass die Operation so katastrophal enden würde, ahnte sie damals nicht: "Es war ein unerträglicher Schmerz. Irgendwann habe ich gemerkt, dass etwas nicht stimmt. Mein Bett war vollgesuppt mit allem möglichen Rotz. Mir floss das flüssige Fett aus allen Nähten, die da noch waren."

Mediziner Dr. Christian Stanger von der Rosenpark Klinik Darmstadt, der nun einen Korrektureingriff durchführt, erläutert den Ernst der Lage: "Aufgrund der Bilder müssen wir davon ausgehen, dass Blutgefäße oder Muskeln verletzt wurden." Das Risiko einer Fettembolie – bei der Fett in die Blutbahn gelangt – sei dadurch sehr hoch und führe fast immer zu einer Lebensgefahr. Im Zuge der Behandlungen lässt Natalia parallel auch ein Faden-Lifting im Gesicht durchführen. Es werden von einer Düsseldorfer Ärztin Fäden aus Poly-Milchsäure in die Wangen eingebracht, die die Kollagenbildung anregen und die Haut straffen sollen – der Effekt kostet rund 850 Euro und muss alle zwölf bis achtzehn Monate aufgefrischt werden.

Gegenüber Promiflash fand Natalia damals noch deutlich drastischere Worte für den verpfuschten Eingriff: "Auf jeden Fall Körperverletzung." Sie erklärte, dass sie bis heute unter den Folgen leide und weiter "Schadensbegrenzung" betreibe. "Ich glaube, dass ich mich erst dann wieder richtig wohl in meinem Körper fühle, wenn ich nicht jedes Mal daran erinnert werde, wenn ich in den Spiegel schaue", gab sie zu. Besonders bitter: Natalia merkte an, dass die vielen Korrekturen Zeit bräuchten. "Solche OPs brauchen auch immer Heilungsprozesse, man kann das nicht alles in einem Abwasch machen. Das will man seinem Körper natürlich nicht antun. [...] Und die Psyche leidet auch stark darunter", schilderte sie.

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Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Realitystar

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Instagram / nataliaosada Natalia Osada, Reality-TV-Bekanntheit

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