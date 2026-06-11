Katy Perry ehrlich: 2025 war "härtestes Jahr" ihres Lebens

Beim Tribeca Film Festival hat Katy Perry (41) jetzt offen über eine der schwierigsten Phasen ihres Lebens gesprochen. Anlässlich der Weltpremiere ihres Konzertfilms "Katy Perry: The Lifetimes Tour - Live in Paris" blickte die Sängerin in einer Diskussionsrunde nach der Vorführung auf das vergangene Jahr zurück. "Das vergangene Jahr war wahrscheinlich eines der härtesten meines Lebens", gestand sie gegenüber dem anwesenden Publikum und führte weiter aus: "Ich habe eine verdammte Menge durchgemacht. Und es gab Tage, die wirklich, wirklich, wirklich hart waren." Doch sie habe sich nie unterkriegen lassen. "Ich habe einfach weitergemacht, weil ich meinen Fans ein Versprechen gegeben habe, meiner Tochter ein Versprechen und mir selbst ein Versprechen", so Katy.

Auf konkrete Details verzichtete Katy bei ihren Ausführungen. Im Jahr 2025 hatte die Sängerin jedoch unter anderem das Ende ihrer Verlobung mit Orlando Bloom (49) bekannt gegeben. Zudem erntete sie heftige Kritik von der Öffentlichkeit und anderen Prominenten für ihren elfminütigen Ausflug ins All an Bord der Raumkapsel von Jeff Bezos (62). Trotz aller Schwierigkeiten betonte sie aber, am Ende habe sie ihren Weg gefunden: "Ich bin durch das Feuer gegangen, weil jeder durch sein eigenes Feuer gehen muss. Und wenn du durch die Hölle gehst, dann geh weiter, weil auf der anderen Seite der Hölle definitiv der Himmel liegt." Ihre "Lifetimes-Tour" bezeichnete sie dabei als "erfolgreichste Tour meines Lebens" – denn: "Erfolg ist für mich keine Zahl. Es ist ein Gefühl."

Heute scheint Katy wieder Boden unter den Füßen gefunden zu haben – und das nicht zuletzt dank ihrer neuen Beziehung mit dem ehemaligen kanadischen Premierminister Justin Trudeau (54), der die Premiere begleitete und während der Vorführung neben ihr saß. "Ich fühle mich jetzt wirklich vollständig", sagte die Sängerin und fügte hinzu, dass die Aufführung, die für den Dokumentarfilm gefilmt wurde, bereits nach dem Kennenlernen ihrer neuen Liebe stattgefunden habe. Im Rückblick spricht Katy von einer Metamorphose, die 2025 begonnen habe und noch immer andauere: Sie habe ihrem inneren "Schmetterling" vertraut und rät auch anderen, diesem inneren Kompass zu folgen, um aus schwierigen Zeiten gestärkt hervorzugehen.

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Imago Katy Perry nach dem Blue-Origin-Flug im April 2025

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Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024

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Instagram / katyperry Katy Perry zeigt auf Instagram einen innigen Schnappschuss mit Justin Trudeau

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