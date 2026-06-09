Hand auf Bauch: Katy Perry entfacht Schwangerschaftsgerüchte

Katy Perry (41) und Justin Trudeau (54) sorgen mit einem innigen Moment auf dem roten Teppich für wilde Spekulationen: Bei der Weltpremiere ihres Konzertfilms "Katy Perry: The Lifetimes Tour – Live from Paris" beim Tribeca Festival in New York City legte ihr Freund seine Hand auf den Bauch der Sängerin. Katy lächelte zwar – zog die Hand des früheren kanadischen Premierministers aber sanft wieder weg. Schon kurz danach überschlugen sich die Reaktionen in den sozialen Netzwerken: Steckt hinter der Geste mehr, als es zunächst den Anschein hat?

Auf Instagram fragten sich zahlreiche Fans, ob die Popsängerin womöglich eine Schwangerschaft verberge. "Ich weiß nicht, aber die Art, wie er seine Hand auf ihren Bauch legt – was denkt ihr?", schrieb ein Nutzer. "Schaut einfach, wie er die Hand auf ihren Bauch legt und sie sie wegnimmt. Könnte sie etwa schwanger sein?" Andere Kommentatoren vermuteten wiederum, das Ganze sei bewusst inszeniert gewesen, um Gerüchte zu streuen. Laut Daily Mail ist eine Schwangerschaft aber nicht der Fall. Eine dem Paar nahestehende Quelle erklärte dem Blatt: "Justin und Katys Beziehung läuft super. Es gibt zuletzt Gerüchte, dass Katy schwanger ist – aber das stimmt nicht." Kinder in der Zukunft schließe die Sängerin jedoch nicht aus. Die Quelle ergänzte: "Sie ist nicht dagegen, aber die beiden befinden sich gerade in einer euphorischen Honeymoon-Phase und genießen das Leben miteinander."

Der gemeinsame Auftritt bei der Filmpremiere war bereits ihr zweiter großer Red-Carpet-Moment als Paar. Katy hatte Justin bei der Vorführung ihres Konzertfilms als "die Liebe meines Lebens" bezeichnet. Die beiden sollen sich seit dem Sommer vergangenen Jahres nähergekommen sein – weniger als einen Monat, nachdem Katy ihre jahrelange Beziehung mit Schauspieler Orlando Bloom (49) beendet hatte. Mit Orlando teilt sie die gemeinsame Tochter Daisy Dove (5). Justin bringt seinerseits drei Kinder aus seiner früheren Ehe mit Sophie Grégoire Trudeau mit, von der er sich im August 2023 nach 18 Jahren Ehe getrennt hatte.

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Getty Images Justin Trudeau und Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour" beim Tribeca Festival in New York

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Getty Images Justin Trudeau and Katy Perry bei der Premiere von "Katy Perry: The Lifetimes Tour", Juni 2026

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Getty Images Katy Perry und Orlando Bloom im April 2024