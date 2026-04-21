König Charles hält berührende Rede zum Geburtstag der Queen

König Charles III. (77) hat seiner verstorbenen Mutter Queen Elizabeth II. (†96) mit einer bewegenden Videobotschaft gedacht. Anlässlich ihres hundertsten Geburtstags am 21. April wandte sich der britische Monarch in einer rund dreiminütigen Ansprache an die Öffentlichkeit, um an das Leben und das Erbe der verstorbenen Königin zu erinnern. "Meine Familie und ich halten inne, um über das Leben und den Verlust einer Monarchin nachzudenken, die uns allen so viel bedeutete", sagte er in dem Video, das auf Instagram veröffentlicht wurde. Aufgenommen wurde der Clip in der Bibliothek von Schloss Balmoral – jenem Ort in Schottland, an dem Elizabeth am 8. September 2022 im Alter von 96 Jahren starb. Im Hintergrund waren drei von Charles persönlich ausgewählte Fotos seiner Mutter aus verschiedenen Lebensphasen zu sehen, darunter ein Porträt von ihr als kleines Kind.

In seiner Rede hob Charles hervor, dass Elizabeth "beständig, standhaft und völlig ihrem Dienst an den Menschen hingegeben" geblieben sei – trotz aller Veränderungen, die ihre fast hundert Jahre umspannten. Zugleich ließ er anklingen, dass die aktuelle Weltlage sie beschäftigt hätte: "Vieles an der Zeit, in der wir jetzt leben, hätte sie wahrscheinlich tief besorgt." Er fügte jedoch hinzu, dass er Trost in ihrem Glauben finde, "dass das Gute immer siegen wird und ein hellerer Morgen nie weit vom Horizont entfernt ist." Mit Blick auf Elizabeths erste öffentliche Rundfunkansprache, die sie im Alter von 14 Jahren hielt, rief er alle dazu auf, gemeinsam auf "ein besseres und glücklicheres Morgen" hinzuarbeiten – "verwurzelt in Frieden, Gerechtigkeit, Wohlstand und Sicherheit." Am Ende seiner Botschaft schloss er mit persönlichen Worten: "Gott segne dich, geliebte Mama. Du bleibst für immer in unseren Herzen und Gebeten."

Neben der Videobotschaft stehen am Geburtstag der verstorbenen Königin laut Vanity Fair mehrere Veranstaltungen auf dem Programm. Charles und andere Mitglieder der Königsfamilie besuchen das British Museum, wo sie sich Entwurfsempfehlungen für das geplante Queen-Elizabeth-Denkmal im St. James's Park ansehen. Prinzessin Anne (75) eröffnet zudem den neuen Queen Elizabeth II Garden im Regent's Park. Den Abschluss der Feierlichkeiten bildet ein Empfang im Buckingham Palace, zu dem auch andere Menschen eingeladen sind, die in diesem Jahr ihren hundertsten Geburtstag feiern. Bereits am Tag zuvor hatten Charles und seine Frau Königin Camilla (78) eine Ausstellung in der King's Gallery des Buckingham Palace besucht, die mit rund 300 Kleidungsstücken aus Elizabeths Garderobe die bislang größte Modenschau zu ihren Ehren zeigte.

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Getty Images Prinz Charles und die Queen im Juni 2022

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Getty Images Die Queen und Prinz Charles

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Getty Images Queen Elizabeth II. und Prinz Charles in London, 2009