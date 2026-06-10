Ein Versehen? Belmont Camelis Freundin entfolgte Ella Bright

Ein kurzes Instagram-Drama hat die Fans der Prime-Serie Off Campus zuletzt in Aufruhr versetzt. Raina Morris, die Freundin von Hauptdarsteller Belmont Cameli (28), entfolgte plötzlich seiner Co-Darstellerin Ella Bright (19) auf der Plattform – und die Community begann sofort zu rätseln, ob es womöglich Ärger zwischen den beiden gegeben hatte. Doch kurz darauf meldete sich Raina in ihrer Social-Media-Story zu Wort und stellte klar: Es war alles ein Versehen.

Um jeden Zweifel auszuräumen, veröffentlichte Raina sogar den Chatverlauf, den sie mit Ella darüber gehabt hatte. Darin schrieb sie der Schauspielerin: "Oh mein Gott, ich bin dir gerade aus Versehen auf Instagram entfolgt. Bitte ignoriere mein erneutes Folgen." Ella nahm die Sache locker und lachte einfach darüber. Raina scherzte in ihrer Story zudem, dass sie gehofft hatte, es würde niemand mitbekommen: "Ich dachte mir: Oh mein Gott, ich hoffe, TMZ hat das nicht bemerkt." Ella kommentierte die Story daraufhin mit einem Herz-Emoji und den Worten: "Danke, das ist meine beste Freundin." Den Schlusspunkt setzte Raina mit einem lächelnden Selfie, auf dem sie den Daumen in die Kamera streckte, und schrieb: "Lasst mich und meine beste Freundin in Ruhe."

Belmont und Ella spielen in "Off Campus" gemeinsam die Hauptrollen – er verkörpert Garrett Graham, sie Hannah Wells. Belmont ist seit Anfang 2025 mit Raina zusammen, die als Comedy-Autorin arbeitet. Die beiden zeigten sich Anfang 2025 erstmals gemeinsam auf Social Media. Kurz darauf traten sie auch bei Events als Paar auf, etwa bei der Premiere von "The Alto Knights" und bei einer Dickies x Harley-Davidson-Party zur "Born to Be Alive"-Kollektion. Über die Beziehung selbst spricht Belmont in Interviews allerdings kaum.

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Getty Images Ella Bright und Belmont Cameli beim Amazon Upfront 2026 im Beacon Theatre in New York City

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Instagram / quakerraina Raina Morris, Freundin von Belmont Cameli

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Instagram / belmontcameli Raina Morris und Belmont Cameli, März 2025

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