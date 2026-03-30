Sophie Habboo hat nach Ziggys Geburt ihre Plazenta gegessen

Sophie Habboo (31) hat in einer Instagram-Fragerunde mit ihren Fans über die Realität nach der Geburt ihres Sohnes Ziggy gesprochen, den sie mit ihrem Ehemann Jamie Laing (37) im Dezember letzten Jahres bekommen hat. Die ehemalige "Made In Chelsea"-Darstellerin offenbarte dabei, dass sie derzeit mit den körperlichen Folgen der Schwangerschaft zu kämpfen hat. Als ein Fan die 31-Jährige nach ihren wichtigsten Tipps fragte, um mit den Auswirkungen einer Schwangerschaft auf den weiblichen Körper umzugehen, wurde Sophie ehrlich: "Ich würde die Antwort auch gerne wissen. Mir fallen sekündlich die Haare aus. Ich habe meine Plazenta gegessen? Keine Ahnung, ob das irgendetwas gebracht hat?"

Die Influencerin ließ ihre Follower noch tiefer in ihre Gefühlswelt blicken und gab zu, dass die Schwangerschaft für sie eine emotionale Herausforderung war. "Ich will nicht lügen, ich fand es manchmal schwierig", erklärte sie und führte weiter aus: "Es war meine erste Schwangerschaft und ich war wegen allem sehr ängstlich." Besonders schwer sei es für sie gewesen, zuzugeben, dass die Schwangerschaft nicht nur magisch war, wie es oft dargestellt wird. "Die Realität war für mich, dass ich so auf und ab war", beschrieb Sophie ihren Zustand. In einem Moment habe sie sich gefühlt, als würde sie auf "Wolke sieben" schweben, im nächsten sei sie eine "böse Zicke" gewesen. Zusätzlich habe sie unter starken Schmerzen im Beckenknochen gelitten.

Mit "Raising Chelsea" geben Sophie und Jamie ihrem Publikum nun noch tiefere Einblicke in ihren Alltag als kleine Familie – von der Zeit rund um die Hochzeit bis zum Ankommen mit Baby Ziggy. Schon in ersten Ausschnitten der Doku ist zu sehen, dass es zu Hause nicht immer harmonisch zugeht: In einem Trailer sitzen die beiden in einem angespannten Moment im Schlafzimmer, Sophie wirkt mitgenommen, während Jamie an der Tür steht. "Aber du machst das einfach hinter meinem Rücken, das ist so inakzeptabel", wirft sie ihm dort vor. Gleichzeitig beschreibt Jamie den Beziehungsalltag mit einem Augenzwinkern: "Die Dynamik zwischen Sophie und mir ist so: Sie ist der Boss und ich bin der Praktikant." Auf Social Media zeigen sich die beiden dagegen häufig kuschelnd mit Ziggy und teilen emotionale Schnappschüsse aus dem Kinderzimmer – Eindrücke, die nun durch die Doku um viele ungefilterte Momente ergänzt werden.

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiehabboo Sophie Habboo und ihr Sohn Ziggy, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / sophiehabboo Jamie Laing und Sophie Habboo mit ihrem Baby Ziggy, Dezember 2025

Anzeige Anzeige

Instagram / jamielaing Sophie Haboo und Jamie Laing mit Baby Ziggy