"Noch größer": Eugen Lopez teasert Fame Fighting 4 an

Realitystar und Unternehmer Eugen Lopez (33) heizt die Vorfreude auf das nächste große Boxevent an: Fame Fighting 4 kommt! Kurz nach dem Erfolg von Fame Fighting International verkündete der Gründer des Formats gegenüber Promiflash, dass im Oktober die nächste Ausgabe des Promi-Boxevents stattfinden wird. Und Eugen macht dabei direkt klar, dass er die Messlatte diesmal noch höher legen will: "Im Oktober wird Fame Fighting vier stattfinden. Und ich sage, es wird von den Einschaltquoten her die größte Show, die wir bei Fame Fighting jemals hatten. Im Oktober wird es gut."

Wo das Event über die Bühne gehen wird, behält Eugen vorerst noch für sich. Doch auch bei Stadion und Lineup deutet er Großes an: "Wir werden sehen, ob es ein größeres Stadion wird. Es wird eine größere Show. Es werden größere Namen kämpfen." Von den insgesamt zehn geplanten Kämpfen stehen laut dem Unternehmer bereits fünf fest – und die haben es offenbar in sich. "Von zehn Kämpfen sind fünf schon fertig. Und nur diese fünf – wenn ich die morgen verkünde, verspreche ich euch, wir wären in vier Minuten ausverkauft", so Eugen gegenüber Promiflash.

Fame Fighting ist das von Eugen ins Leben gerufene Boxformat, bei dem Prominente und Influencer gegeneinander in den Ring steigen. Mit jeder Ausgabe hat die Show bislang an Reichweite gewonnen und zieht ein wachsendes Publikum an. Der Realitystar, der am 16. Januar 1993 geboren wurde, hat sich mit dem Format längst einen Namen als Veranstalter in der deutschen Unterhaltungsbranche gemacht und tritt damit auch abseits des TV-Scheinwerfers in Erscheinung.

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Instagram / eugen1pz Eugen Lopez bei einer Veranstaltung im November 2023

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Instagram / eugen1pz Eugen Lopez, Reality-TV-Star

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IMAGO / Beautiful Sports Eugen Lopez, Erfinder von Fame Fighting

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