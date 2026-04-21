"Temptation Island" ist für Janin Ullmann ihr Herzensprojekt

Janin Ullmann (44) moderiert aktuell die achte Staffel von Temptation Island – und sie könnte kaum begeisterter sein. Im Promiflash-Interview schwärmte die Moderatorin jetzt von ihrem Job und erklärte, warum das Format für sie eine ganz besondere Bedeutung hat. Für Janin ist "Temptation Island" nämlich mehr als nur ein Auftrag: "Das ist die erste Realityshow, die ich jemals gesehen habe", verriet sie im Gespräch. Schon lange bevor sie selbst vor der Kamera stand, war sie Fan des Formats.

Als sie die Moderation im vergangenen Jahr übernahm, fühlte sich das für sie wie ein besonderer Moment an: "Für mich war es auch, als ich das letztes Jahr übernehmen durfte, ein Full-Circle-Moment", erklärte sie. Besonders das Lagerfeuer, das sie aus der Zuschauerperspektive bereits so gut kannte, begeistert sie nun noch mehr aus nächster Nähe. "Alles so hautnah mitzubekommen" sei das, was sie an Reality-TV so sehr liebe – und als Moderatorin sei sie jetzt natürlich "haut, haut, hautnah dabei". Die vielen Emotionen, die die Kandidaten durchlebten – "Ungerechtigkeit, wütend sein, sich irgendwie neu verlieben, traurig sein" – machen das Format für Janin so spannend.

Janin hat die Moderation von ihrer Vorgängerin Lola Weippert (30) übernommen, die das Format zuvor jahrelang begleitet hatte. Einem breiten TV-Publikum war sie bereits durch ihre Rolle bei Make Love, Fake Love bekannt, bevor sie mit "Temptation Island" vollends in der Realitywelt angekommen ist – einem Genre, das sie nach eigener Aussage schon immer fasziniert hat. Die 44-Jährige ist jedoch nicht nur als Moderatorin bekannt, sondern auch immer wieder mal als Schauspielerin aktiv.

Anzeige Anzeige

Getty Images Janin Ullmann im Januar 2025

Anzeige Anzeige

RTL Janin Ullmann, Moderatorin von "Temptation Island V.I.P."

Anzeige Anzeige

Make Love, Fake Love, RTL+ Antonias Papa, Antonia Hemmer und Moderatorin Janin Ullmann