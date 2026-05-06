"Temptation Island"-Charleen leidet unter "ekelhaftem Hass"

Temptation Island-Bekanntheit Charleen Puggé schlägt nach ihrem Show-Abbruch ein harter Gegenwind entgegen. In ihrer Instagram-Story schildert die Realityteilnehmerin, dass sie seit der Ausstrahlung der Folgen massiv im Netz angefeindet wird. Nutzer sollen sie beleidigen, ihr drohen und sogar Videos über sie posten, in denen falsche Behauptungen verbreitet werden. Besonders hart trifft Charleen dabei nach eigener Aussage der Ton, in dem über sie gesprochen wird. Die Influencerin zieht nun die Reißleine: Sie kündigt an, sich vorerst aus den sozialen Medien zurückzuziehen, um Abstand von dem Hass zu gewinnen.

Konkreter wurde Charleen in mehreren Story-Slides. "Nach dem Abbruch werde ich nur noch fertig gemacht, beleidigt", schrieb sie bei Instagram. Laut Charleen würden Frauen Videos veröffentlichen, in denen über sie Unwahrheiten verbreitet würden. Infolgedessen erhalte sie Drohungen. Deshalb ziehe sie die Reißleine: "Ich habe so einen ekelhaften Hass nicht verdient", hielt sie fest. Ein weiteres Statement lehnt sie aktuell ab: "Mir wird einfach alles im Mund umgedreht." Gleichzeitig stellte die TV-Bekanntheit klar, dass sie sich in den kommenden Tagen noch ausführlicher äußern wolle: "Ich werde mich morgen oder übermorgen etwas mehr äußern", kündigte sie an. Sie habe Fehler erkannt und sei in der Situation emotional gewesen: "Meine Reaktionen waren teilweise nicht fair." Dennoch bleibe sie bei ihrer Entscheidung: "Ich war zu Recht sauer und verletzt und mein Abbruch ist gerechtfertigt." Zudem merkte sie an, dass eine in der Sendung gezeigte Gesprächsszene deutlich länger gedauert habe, als es im TV zu sehen war, dies aber nicht weiter von ihr erklärt werden müsse.

Charleens Abbruch bei "Temptation Island" sorgte bereits im Rahmen der Sendung für reichlich Zündstoff. In Folge sieben saß sie ihrem Freund Étienne Zagorica erstmals allein gegenüber, ohne die Moderation von Janin Ullmann (44). Dabei wurden gemeinsam Szenen aus den Villen angeschaut – die Emotionen kochten schnell über. Étienne war vor allem durch die Nähe seiner Partnerin zu einem der Verführer schockiert, während Charleen ihrerseits mit einem Seitenhieb auf seine angeblich fehlende Intelligenz für Aufsehen sorgte.

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Instagram / charleenpugge Charleen Puggé, Reality-TV-Show-Teilnehmerin

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RTL "Temptation Island"-Kandidaten Charleen und Étienne

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Instagram / charleenpugge Charleen Puggé, Reality-TV-Sternchen

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