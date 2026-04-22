Jannik hauen? Jimi Ochsenknecht teilt Chatverlauf mit Yeliz

Im Streit zwischen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) gibt es eine neue Wendung. Nachdem Yeliz zuletzt einen Chatverlauf veröffentlicht hatte, aus dem hervorgehen soll, dass Jimi ihrem Ex-Freund Jannik Kontalis (29) damit gedroht hatte, ihm "aufs Maul zu hauen", meldet sich nun auch Jimi seinerseits auf Instagram zu Wort. Der Schauspieler teilt dort kommentarlos einen Screenshot eines Chats mit Yeliz – und stellt die ganze Sache als harmlosen Scherz dar.

In dem geteilten Chatverlauf, der offenbar vom 23. Dezember 2024 stammt, schreibt Jimi: "Das mit Schnauze hauen war eher ein Scherz. Du kennst mich, als ob ich so was mache. Sorry." Mit diesem Screenshot scheint Jimi auf die Behauptungen reagieren zu wollen, die im Zuge von Yeliz' öffentlichem Statement entstanden sind. Hintergrund der damaligen Diskussion war offenbar die Frage, ob Jimi bei Yeliz übernachten darf, wenn Jannik nicht anwesend ist – ein Vorhaben, das Jannik wohl nicht gut hieß. Als Yeliz Jimi davon in Kenntnis setzte, soll dieser mit der Drohung reagiert haben.

Jannik hatte die ursprüngliche Ansage von Jimi in seiner eigenen Instagram-Story zuvor bestätigt. Yeliz und Jimi sind die Eltern einer gemeinsamen Tochter. Das Verhältnis der beiden Realitystars ist seit Längerem angespannt. Yeliz hatte den Schauspieler zuletzt in einem ausführlichen Instagram-Statement öffentlich kritisiert und dabei auch den besagten Chat-Screenshot gepostet, der die Gemüter erhitzte.

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IMAGO / Marja Jimi Blue Ochsenknecht, Reality-TV-Bekanntheit

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Influencer

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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