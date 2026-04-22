Antonia Elena imitiert Christian Wolfs Romina-Liebespost

Antonia Elena hat auf den viel diskutierten Liebespost ihres Ex Christian Wolf (30) an dessen Verlobte Romina Palm (26) reagiert – und zwar auf eine ganz besondere Art: Die Influencerin veröffentlichte selbst eine Bildserie mit ihrem Freund Fabian und stellte dazu einen Text, der frappierend an Christians romantische Worte erinnert. Viele Follower werten das als klare Retourkutsche. Denn während Christian seinem Post an Romina schwärmerische Worte gewidmet hatte, die viele als Seitenhieb gegen Antonia lasen, dreht die Influencerin den Spieß nun einfach um.

In ihrem Post betont Antonia vor allem, wie entspannt und harmonisch ihre neue Beziehung sei. "Manche schreiben, was sie nicht sagen können. Andere leben es einfach", leitet sie ihren Text ein. Sie schwärmt von einem Mann, der ihren Sohn "nimmt, als wäre er sein eigener", und beschreibt, wie sie inzwischen morgens aufwache, ohne Anspannung zu spüren. "Er hat mir nicht gezeigt, wer er ist, als er 'cool' war. Er zeigt mir jeden Tag, wer er ist, wenn niemand zuschaut", schreibt sie weiter. Auch Worte wie Verlässlichkeit, Präsenz und Ehrlichkeit tauchen in ihrem Post auf. "Ich weiß jetzt, wie eine Beziehung sein kann. Und ich weiß, wie ich sie auf keinen Fall mehr möchte", heißt es darin außerdem. Den Post versieht sie abschließend mit den Worten "100 % Green Flag".

Dass das Verhältnis zwischen Antonia und Christian schon länger angespannt ist, hatte zuletzt der Schlagabtausch rund um Christians Liebespost deutlich gemacht. Antonia hatte bereits in einer Instagram-Story das Timing von Christians romantischen Worten an Romina als auffällig bezeichnet und den Post öffentlich belächelt. Zuvor hatte der Unternehmer für Schlagzeilen gesorgt, nachdem er über einen Shitstorm gesprochen hatte und dabei geäußert hatte, man wolle einer Kritikerin gerne "ins Gesicht treten". Antonia hatte sich daraufhin von seinen Aussagen distanziert. Die beiden verbindet ein gemeinsamer Sohn, der 2024 zur Welt kam, als die beiden schon getrennt waren.

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Instagram / antoniaelena.official Antonia Elena, Influencerin

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ActionPress Christian Wolf, Unternehmer

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Instagram / antoniaelena.official Influencerin Antonia Elena und ihr Partner Fabian