Serkan-Vanessa-Drama: Das denken Natalia Osada & Jiorgos

Seit Wochen liefern sich die Realitystars Serkan Yavuz (33) und Vanessa Brahimi einen öffentlichen Schlagabtausch. Nun melden sich zwei weitere bekannte Gesichter zu Wort: Natalia Osada (35) und Jiorgos Triadis sprechen im Promiflash-Interview über ihre Sicht auf das Drama. Die beiden ordnen ein, wie sie die hitzigen Aussagen der vergangenen Tage wahrgenommen haben, und erklären, warum sie sich nicht klar auf eine Seite schlagen wollen. Während Natalia betont, dass ihr Herz in dieser Angelegenheit Serkans Ex Samira Yavuz (32) gehört, gibt sich Jiorgos bewusst neutral.

Natalia findet deutliche Worte und begründet ihre Haltung mit einem Grundsatz, den sie schon länger vertritt. "Ich muss sagen, bevor der ganze Skandal mit Samira passiert ist, war ich ein großer Serkan-Fan. Allerdings gehört mein Herz absolut Samira. Es ist nicht so, dass ich Serkan hasse. Es ist halt, wie gesagt, auch nicht meine Geschichte oder sonst was. Aber ich solidarisiere mich eigentlich immer mit der Frau", erklärt sie ihren Standpunkt. Gleichzeitig gibt sie zu bedenken: "Vanessa konnte nie irgendwie richtig mein Herz gewinnen, muss ich sagen. Deswegen würde ich sagen, ich bin tatsächlich auf gar keiner Seite, weil ich sowohl Vanessas als auch Serkans Verhalten extrem problematisch finde." Vielmehr sei sie "Team Samira", wie Natalia im Interview betont. Jiorgos gibt sich im Promiflash-Talk hingegen neutral und hält Abstand von klaren Fronten. "Tatsächlich liegt die Wahrheit ja immer irgendwo in der Mitte", gibt er zu bedenken und erklärt: "Um sich dort wirklich eine richtige Meinung zu bilden, müsste man beide Seiten hören. Ich bin da sehr diplomatisch, um ehrlich zu sein. Die Wahrheit wissen die beiden wirklich nur." Er positioniere sich daher auf keine der beiden Seiten.

Natalia und Jiorgos sind selbst aus dem Reality-TV bekannt und kennen das Leben vor der Kamera aus erster Hand. Dass ein Streit zwischen zwei Protagonisten schnell zur öffentlichen Angelegenheit wird, ist in dieser Welt keine Seltenheit. Der Konflikt zwischen Serkan und Vanessa, die einige Monate ein Paar waren, aber jetzt keinen Kontakt mehr haben, zieht inzwischen immer weitere Kreise und beschäftigt nicht nur Fans, sondern auch Weggefährten aus der Szene. Natalias und Jiorgos' Antworten verraten hierbei viel über ihre persönlichen Haltungen: Natalia, die als Reality-TV-Star und Model bekannt ist, setzt auf Solidarität mit Samira und macht klar, dass Loyalität unter Frauen für sie an erster Stelle steht. Jiorgos betont hingegen Diplomatie und Abstand. Klar ist: Die Debatte um Serkan und Vanessa beschäftigt die Szene weiterhin – und sorgt für reichlich Gesprächsstoff.

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Instagram / jiorgostriadis Jiorgos Triadis und Natalia Osada im April 2022

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Joyn Vanessa Brahimi und Serkan Yavuz in "Das große Promi-Büßen"

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Instagram / nataliaosada Natalia Osada und Jiorgos Triades, "Stranger Sins"-Stars