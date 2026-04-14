Justin Biebers Coachella-Gig sorgt für Sexismus-Debatte

Justin Biebers (32) Coachella-Comeback als Headliner am vergangenen Samstag sorgt im Netz weiter für hitzige Debatten. Der 32-jährige Popstar trat beim Musikfestival in der kalifornischen Wüste im Hoodie auf, verzichtete auf eine Band und Tänzer und spielte viele Songs einfach vom Laptop ab – begleitet von einer schlichten Lichtshow. Gleichzeitig hatte Sabrina Carpenter (26) am Freitag als Headlinerin mit ihrem aufwendigen "Sabrinawood"-Konzept die Messlatte hochgelegt: 20 Songs, variierende Bühnenbilder, Outfitwechsel, Choreografie und Gastauftritte von Stars wie Will Ferrell (58) und Susan Sarandon (79). Laut Medienberichten soll Justin für seine Show 8,5 Millionen Euro kassiert haben – und damit doppelt so viel wie Sabrina.

Genau dieses Lohngefälle treibt nun viele Fans um. Auf X häufen sich Vorwürfe sexistischer Doppelstandards in der Musikindustrie. "Justin Biebers Coachella-Set ist ein Paradebeispiel dafür, dass Frauen in der Musikbranche härter arbeiten müssen. Sabrina Carpenter hat gestern Abend alles gegeben, während Justin Bieber eine Schlaftablette mit seinen Swag-Songs abliefert", schrieb ein Nutzer. Ein anderer postete: "Sie haben Sabrina nicht mal die Hälfte von dem bezahlt, was sie Justin bei Coachella gezahlt haben, und die beiden Auftritte sind nicht zu vergleichen – aber Männer denken immer noch, dass Misogynie nicht existiert." Auch der Vergleich zu anderen Künstlern wurde gezogen: "Justin Bieber ist der am höchsten bezahlte Künstler bei Coachella – mehr als Beyoncé, Lady Gaga oder Sabrina – und hat die schlechteste Performance abgeliefert, die ich je gesehen habe."

Gleichzeitig gibt es auch viel Zuspruch für Justin. Einige Fans feiern den nostalgischen Charakter des Sets und schwärmen online, es sei berührend gewesen, wie der Kanadier gemeinsam mit seinem jüngeren Ich aus alten Clips singt. In Fan-Kommentaren ist zu lesen, Justin würde damit sein inneres Kind heilen und sich nach Jahren des Drucks endlich gelöst und glücklich zeigen. Immer wieder fällt dabei auch der Name von Hailey Bieber (29), die Inspiration für mehrere der neuen Songs sein soll und vor Ort auf dem Festival gesichtet wurde. Die Gage bleibt angesichts seines Auftritts vielen Zuschauern dennoch ein Dorn im Auge, der die Diskussion erst richtig entfacht hat.

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Getty Images Justin Bieber, bei den 68. Grammy Awards

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Getty Images Sabrina Carpenter bei den MTV Video Music Awards 2025

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026