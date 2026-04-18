Hailey Bieber kontert: Ruft sie etwa selbst die Paparazzi?

Hailey Bieber (29) spricht Klartext! In einem Gespräch mit dem Interview Magazine räumt das Model mit einem hartnäckigen Gerücht auf, das sie seit Jahren im Netz begleitet. Immer wieder wird der 29-Jährigen in Kommentaren vorgeworfen, sie würde Paparazzi-Aufnahmen organisieren und die Fotografen selbst anrufen. Für Hailey ist diese Vorstellung völlig daneben. "Historisch gesehen waren Paparazzi immer schrecklich", sagt sie und erklärt: "Die Einstellung dahinter ist sehr düster und ich glaube nicht, dass sich das irgendjemand wünscht." Daher könne sie über den Vorwurf nur lachen. "Ich finde es wirklich lustig, wenn ich Leute im Internet sehe, die so etwas sagen wie: 'Sie ruft täglich die Paparazzi an.' Das ist so eklig", sagt sie gegenüber Chefredakteur Mel Ottenberg. Dieser bestätigt: "Nur fürs Protokoll, Leute: Sie ruft die Paparazzi nicht an."

Im weiteren Verlauf des Gesprächs spricht die Gründerin des Beautylabels Rhode darüber, wie sehr die ständige Präsenz von Kameras ihren Stil beeinflusst. Wenn sie nur schnell ihr Haus verlasse, müsse sie inzwischen damit rechnen, fotografiert zu werden. "Ich habe schon Dinge getragen, die in echt super aussahen, aber fotografiert dann irgendwie merkwürdig wirkten", sagt sie im Interview. Deshalb sei sie inzwischen extrem pingelig geworden, lasse fast alles maßschneidern und achte auf jedes Detail. Trotzdem wolle sie ihren Look gerade wieder herunterfahren. Denn: Sie fühle sich am coolsten in Jeans, T-Shirt oder einer guten Stoffhose mit schlichtem Tanktop. "Ich glaube, an Mühelosigkeit ist etwas dran. Je mehr ich versuche, dass ein Outfit gut aussieht, desto weniger klappt es. Es muss nicht so kompliziert sein", erklärt sie.

Besonders offen wird Hailey, als es um ihr Leben als Mutter geht. Ihr Sohn Jack Blues, den sie gemeinsam mit ihrem Mann Justin Bieber (32) großzieht, ist inzwischen rund anderthalb Jahre alt und für die Influencerin der Mittelpunkt des Alltags. Auf die Frage, ob sie sich Sorgen um die Welt mache, in der ihr Kind aufwächst, antwortet sie im Interview: "Darüber mache ich mir jeden Tag Gedanken." Die heutige Zeit empfinde sie als beängstigend, doch sie versuche, Jack ein liebevolles Zuhause zu geben und vertraue darauf, dass diese Basis zählt. Gleichzeitig verrät Hailey, dass sie und Justin sich noch mehr Nachwuchs wünschen. Sie habe schon immer davon geträumt, verheiratet zu sein und eine Familie zu haben – manchmal könne sie sich zwei Kinder vorstellen, an anderen Tagen fünf. Während Justin gerade mit Auftritten wie seinem heftig diskutierten Coachella-Gig für Schlagzeilen sorgt, zeigt Hailey mit ihren ehrlichen Einblicken, wie sehr sie sich auf Familie und Privatsphäre konzentriert.

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Getty Images Hailey Bieber bei der Vanity Fair Oscar Party 2026 im LACMA in Los Angeles

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Imago Hailey und Justin Bieber, Hollywoodstars

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Instagram / haileybieber Hailey Bieber mit Sohn Jack, April 2026