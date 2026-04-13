Darum spielte Justin Bieber Hits bei Coachella nicht ganz

Justin Bieber (32) hat bei seinem Auftritt als Headliner beim Coachella Festival zwar eine Rekordgage eingestrichen, doch die Reaktionen der Fans fielen alles andere als begeistert aus. Berichten zufolge soll der Sänger rund 10 Millionen Dollar (umgerechnet 8.542.627 Euro) für seinen Auftritt erhalten haben – mehr als jeder andere Künstler in der Geschichte des Festivals, darunter sogar Beyoncé (44). Dennoch kritisierten viele Zuschauer, dass Justin kaum seine alten Hits spielte und stattdessen nur eine kurze Medley-Zusammenstellung bekannter Songs wie "Baby", "Favorite Girl" und "Beauty and a Beat" präsentierte, die er am Laptop abspielte. Viele Fans bezeichneten den Auftritt laut Daily Mail als das schlechteste Set in der Geschichte des Festivals.

Jetzt gibt es eine mögliche Erklärung dafür, warum Justin so wenig von seinem alten Repertoire spielte. Im Dezember 2022 verkaufte er seinen gesamten Musikkatalog an Hipgnosis Songs Capital – ein von Blackstone unterstütztes Unternehmen – für über 200 Millionen Dollar (umgerechnet 170.852.554 Euro). Damit hat er die Rechte an seiner Musik abgegeben, zu der sechs Studioalben sowie zahlreiche Singles und Kollaborationen mit Künstlern wie Ludacris (48), Nicki Minaj (43) und Jaden Smith (27) gehören. Berichten von TMZ zufolge soll Justin damals kurz vor dem finanziellen Ruin gestanden haben. Sein Manager Scooter Braun (44) soll ihn sogar davor gewarnt haben, den Katalog so früh in seiner Karriere zu verkaufen. Justin ist damit der jüngste Künstler, der seinen Musikkatalog je verkauft hat.

Beim Coachella selbst gab es aber auch einen emotionalen Moment: Während der Ballade "Everything Hallelujah" widmete Justin die Zeilen seiner Ehefrau Hailey Bieber (29) und ihrem gemeinsamen Sohn Jack Blues Bieber, der im August 2024 zur Welt kam – ein Auftritt, der von Fans im Netz gefeiert wurde. Hailey war live dabei und antwortete auf seine Liebesbotschaft mit einem Kuss. Dass Justin überhaupt wieder auf der Bühne steht, ist für viele bereits ein Ereignis: 2022 hatte er seine weltweite "Justice"-Tour aus gesundheitlichen Gründen absagen müssen. Seitdem hat er sich mit seinem überraschend veröffentlichten siebten Studioalbum "Swag" und dessen Deluxe-Version "Swag II" zurückgemeldet – und wurde von der Kritik positiv aufgenommen.

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Getty Images Justin Bieber, Sänger

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles

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Getty Images Justin Bühne auf der Bühne bei den Grammy Awards in Los Angeles, 1. Februar 2026