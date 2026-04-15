Justin Biebers Coachella-Merch für absurde Preise auf eBay

Justin Biebers (32) Rückkehr zu Coachella als Headliner sorgt nicht nur musikalisch für Aufsehen und wird heiß debattiert – auch sein exklusives Festival-Merchandise ist extrem begehrt. Kurz nach seinem großen Bühnencomeback am vergangenen Wochenende tauchten die limitierten Artikel auf eBay auf, wo Fans und Reseller sie zu teils absurden Preisen anbieten, wie TMZ berichtet. Wer sich beim Festival noch ein Souvenir sichern wollte, stand teilweise stundenlang Schlange – und stand am Ende oft trotzdem mit leeren Händen da, weil die meisten Artikel bereits ausverkauft waren.

Die Preissteigerungen auf dem Sekundärmarkt sind enorm. Ein Tanktop mit einem Motiv, das einen hemdsärmeligen Justin zeigt, der den Mittelfinger ausstreckt, war beim Festival für umgerechnet 76 Euro erhältlich – auf eBay werden derzeit über 170 Euro dafür verlangt. Noch drastischer trifft es die sogenannten "Chelly Valley"-Hoodies: Für 119 Euro beim Festival gekauft, wechseln sie online für bis zu 341 Euro den Besitzer. Selbst simple Plastiktüten seines Labels Skylark, die am Festival-Stand lediglich vier Euro kosteten, gehen im Netz für 42 bis 85 Euro weg. Da das Festival noch ein zweites Wochenende hat – Justin ist diesen Samstag erneut als Headliner angekündigt – dürfte der Ansturm auf die Merchandise-Stände weiter zunehmen.

Justins Auftritt selbst sorgte für gemischte Reaktionen. Der Sänger verzichtete weitgehend auf eine klassische Bühnenshow und setzte stattdessen auf Nostalgie: Er saß mit einem Laptop auf der Bühne und spielte YouTube-Videos seiner frühen Hits wie "Baby" und "Never Say Never" ab. Auf Gastauftritte musste das Publikum dennoch nicht verzichten – The Kid Laroi (22), Tems (30), Wizkid (35) und Dijon kamen auf die Bühne. Es war sein größtes Livekonzert seit vier Jahren. Berichten zufolge soll er dafür eine Rekordgage von rund 8,5 Millionen Euro erhalten haben – mehr als je ein anderer Künstler in der Geschichte des Festivals.

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Getty Images Justin Bieber bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles im Februar 2026

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Getty Images Merchandise im Justin Biebers Store beim Coachella-Festival 2026 in Indio, fotografiert von Valerie Macon

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Getty Images Justin Bieber performt bei den 68. Grammy Awards in Los Angeles, 2026