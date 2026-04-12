Bieberchella 2026: Hailey ist von Justins Auftritt gerührt

Das Coachella-Festival 2026 gehörte ganz den Biebers. Justin Bieber (32) stand am 11. April zum ersten Mal als Soloact auf der Bühne des berühmten Musikfestivals im kalifornischen Wüstental und nutzte seinen großen Moment, um seiner Familie öffentlich seine Liebe zu erklären. Im orangefarbenen Hoodie blickte er während der Aufführung seines 2025er-Songs "Everything Hallelujah" direkt in die Kamera und sang: "Mama und Papa, hallelujah. Hailey babe, hallelujah. Baby Jack, hallelujah." Die Kamera schwenkte daraufhin zu Hailey Bieber (29) im Publikum. Der Clip, der auf X geteilt wurde, zeigte die Reaktion des Models: Es warf seinem Mann lächelnd einen Kuss zu und winkte den jubelnden Fans.

Bereits vor dem Auftritt hatte Hailey ihre Vorfreude auf Instagram deutlich gemacht. Sie postete in ihren Storys ein altes Video von Justin, auf dem er Destiny's Childs "Bootylicious" singt. Außerdem zeigte sie ein T-Shirt mit dem Aufdruck "Future Mrs. Bieber", das sie eigens für Justins Fans entworfen hatte – mit dem Kommentar "Das habe ich für alle gemacht, die einen guten Sinn für Humor haben." Auch Justins gemeinsamer Sohn mit Hailey, der 19 Monate alte Jack Blues Bieber, war Teil des emotionalen Moments, auch wenn er beim Festival selbst nicht dabei war. Haileys beste Freundin Kylie Jenner (28) stimmte sich derweil auf ihre ganz eigene Art auf "Bieberchella" ein: Sie präsentierte ein farbenfrohes Nageldesign mit floralen Elementen, das an die Daisy-Patches aus Justins Kollaboration mit Haileys Kosmetikmarke Rhode Beauty erinnerte.

Doch so groß die Vorfreude war, so gemischt fielen die Reaktionen nach Justins Auftritt aus. Viele Fans hatten sich offenbar ein anderes Set gewünscht und zeigten sich im Netz enttäuscht. "Justin Bieber ist Headliner beim Coachella und spielt keine seiner Klassiker", kritisierte ein Nutzer auf X. Ein anderer schrieb: "Das ist eine Beleidigung für seine Fans, die tausende Dollar gezahlt haben." Auch die Frage: "10 Millionen Dollar fürs Rumlaufen im Hoodie?" machte im Internet schnell die Runde und sorgte für Diskussionen.

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Instgaram / haileybieber Hailey und Justin Bieber, April 2026

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Instagram / lilbieber Justin Bieber feiert zusammen mit seiner Ehefrau Hailey seinen 32. Geburtstag

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Getty Images Justin Bieber und Hailey Bieber bei den Grammy Awards 2026