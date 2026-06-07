Familienhochzeit mit Brisanz: Prinzessin Kate trifft auf Ex

Bei der Hochzeit von Peter Phillips (48) und Harriet Sperling in den Cotswolds kam es am Samstag zu einer ungewöhnlichen Begegnung: Prinzessin Kate (44) feierte dort gemeinsam mit ihrem Ehemann Prinz William (43) – und traf dabei auf keinen Geringeren als ihren Ex-Freund Rupert Finch. Der Brite soll Kate rund ein Jahr lang gedatet haben, als die beiden 2001 gemeinsam an der University of St Andrews studierten – bevor William ihr Herz eroberte, berichtet Page Six. Dass das Wiedersehen kein Problem darstellte, scheint kein Zufall zu sein: Rupert gehörte bereits zu den geladenen Gästen bei der royalen Hochzeit von William und Kate im April 2011 in der Westminster Abbey.

Rupert ist inzwischen selbst glücklich verheiratet – und das ebenfalls schon seit einigen Jahren. 2013 heiratete er Natasha Rufus Isaacs, die Tochter des 4. Marquess of Reading, in Cirencester. Auch seine heutige Ehefrau ist der royalen Welt bestens vertraut, denn zusammen mit Lavinia Brennan gründete sie das ethische Modelabel Beulah London. Deren Entwürfe erfreuen sich bei prominenten Trägerinnen großer Beliebtheit – darunter Kate, die Herzogin von Edinburgh und Prinzessin Beatrice (37). Zur Hochzeit von Peter und Harriet erschien Natasha in einem ihrer eigenen Designs: einem kornblumenblauen Maxikleid mit Blousonärmeln – dasselbe Modell, das Kate bereits 2023 bei einem Polospiel getragen hatte. Gegenüber dem Magazin Hello! sagte Natasha über Kate einmal: "Es ist immer schön, die Herzogin in Beulah zu sehen. Sie ist eine wunderbare Botschafterin für britische Marken, und das ist gerade jetzt wichtiger denn je."

Auch privat haben Rupert und Natasha einiges gemeinsam mit William und Kate: Beide Paare sind Eltern von drei Kindern. Rupert und Natasha haben die Töchter Georgia, Cienna und India Grace. Nach der Geburt ihres dritten Kindes erklärte Natasha gegenüber Hello!: "Ich selbst bin eines von drei Kindern – ich finde definitiv, dass drei genug sind, und Rupert würde zustimmen. Aber wer weiß? Es ist ein solch großes Glück, drei Kinder haben zu dürfen." Dass die Beziehung von Kate und Rupert einst sogar in der Popkultur verewigt wurde, sorgt noch heute für Gesprächsstoff: In der sechsten Staffel der Netflix-Serie The Crown wurde ihre frühere Romanze nachgestellt, mit Schauspieler Oli Green in der Rolle des jungen Rupert.

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Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William treffen zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble ein, Juni 2026

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Getty Images Lady Natasha Rufus Isaacs und Rupert Finch treffen zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling an der All Saints' Church ein

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Getty Images Prinzessin Kate verlässt die Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble