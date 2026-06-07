Olivia Wilde und Jason Sudeikis überraschen als Ex-Team

Gemeinsam für ihre Tochter: Olivia Wilde (42) und Jason Sudeikis (50) haben ihre Vergangenheit offenbar hinter sich gelassen und sind gemeinsam zur Schulabschlussfeier ihrer neunjährigen Tochter Daisy nach Los Angeles gekommen. Fotos, die Page Six vorliegen, zeigen die Schauspielerin und Regisseurin sowie den "Ted Lasso"-Star in bester Stimmung – ganz auf ihre Kleine konzentriert. Olivia erschien lässig in einem dunkelblauen Sweatshirt und heller Jeans, Jason in einem blau-cremefarbenen Musterhemd mit passenden blauen Cargoshorts. Beide wirkten entspannt und herzlich.

Ihr gemeinsamer Sohn Otis war bei der Feier nicht dabei. Dass die beiden als Eltern so harmonisch auftreten, ist angesichts ihrer Trennungsgeschichte bemerkenswert. Die Beziehung von Olivia und Jason zerbrach im Jahr 2020 nach rund einem Jahrzehnt zusammen – die Trennung war von Vorwürfen rund um Untreue und einem öffentlichen Sorgerechtsstreit begleitet. Besonders aufsehenerregend war der Moment, als Olivia 2022 während der CinemaCon auf offener Bühne mit Sorgerechtspapieren konfrontiert wurde. Olivia bestritt gegenüber dem Magazin Vanity Fair Untreuevorwürfe und stellte klar: "Die komplette Schwachsinnsidee, dass ich Jason wegen Harry verlassen habe, ist völlig falsch."

Während die Schulabschlussfeier von Daisy von Einigkeit geprägt war, soll es bei Jasons Serienprojekt zuletzt weniger harmonisch zugegangen sein. "Ted Lasso" kehrt im August mit seiner vierten Staffel auf Apple TV+ zurück – doch hinter den Kulissen soll es brodeln. Hannah Waddingham (51), die in der Serie die Figur Rebecca Welton spielt, sprach gegenüber dem Magazin Variety von einer "andauernden Hassliebe" zu Jason, weil dieser Szenen bis zum letzten Moment umschreibe. Laut mehreren Quellen, die mit Daily Mail sprachen, gelte Jason in der Branche als jemand, der mit seinem perfektionistischen Ansatz nicht immer einfach im Umgang sei.

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Getty Images Jason Sudeikis und Olivia Wilde, Dezember 2019

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Backgrid / ActionPress Olivia Wilde und Jason Sudeikis im Mai 2023

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Getty Images Jason Sudeikis und Hannah Waddingham beim Photocall für "Ted Lasso" Staffel drei

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