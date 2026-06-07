Ex-AYTO- Kandidat Paulo hat seine Alessandra geheiratet

Paulo hat den nächsten großen Schritt gewagt: Der ehemalige Are You The One?-Kandidat hat am 6. Juni 2026 seine Partnerin Alessandra standesamtlich geheiratet. Auf Instagram ließ er seine Community jetzt an dem besonderen Tag teilhaben und veröffentlichte ein emotionales Video aus dem Hochzeitssaal. Darin sind Paulo und Alessandra kurz vor dem Jawort und direkt danach zu sehen. Die beiden blicken sich verliebt an, strahlen über das ganze Gesicht und küssen sich nach der Trauung innig.

Zu den romantischen Einblicken gehört auch ein weiterer Schnappschuss in Paulos Story: Darauf schneiden er und Alessandra gemeinsam ihre Hochzeitstorte an. Seite an Seite, mit breitem Strahlen im Gesicht wirken sie sichtlich gelöst nach dem großen Moment im Standesamt. In dem Posting bedankt sich Paulo außerdem bei seiner Community für die zahlreichen Glückwünsche, die ihn seit der Hochzeitsverkündung erreicht haben. Unter den Gratulanten finden sich nicht nur viele Follower, sondern auch einige bekannte Gesichter aus der Kuppelshow. So meldeten sich unter anderem sein "Are You The One?"-Kollege Wilson Coenen, Kev und weitere Weggefährten aus dem TV-Format bei dem Bräutigam.

Dass Paulo privat sein Glück gefunden hat, war schon länger bekannt. Rund um seine Zeit bei "Are You The One?" war noch über sein Liebesleben spekuliert worden, nachdem er im Format mit Lisa-Marie angebandelt hatte. Später wurde jedoch deutlich, dass sein Herz nicht an seine TV-Flamme vergeben war, sondern an eine Frau abseits der Sendung. Mit Alessandra hat Paulo nun offenbar genau diese Beziehung auf das nächste Level gebracht.

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Instagram / _paulo288_ AYTO-Paulo und seine Alessandra küssen sich, 2026

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Are You The One?, RTL+ Paulo, Kandidat bei "Are You The One?"

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Are You The One?, RTL+ Lisa-Marie und Paulo bei "Are You The One?" 2024

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