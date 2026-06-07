"Happy Hours": Constance schwärmt von Co-Star Katie Holmes

Am gemeinsamen Filmset haben Constance Wu und Katie Holmes (47) offenbar eine echte Freundschaft geschlossen. Die beiden Schauspielerinnen arbeiten derzeit gemeinsam an dem Projekt "Happy Hours", das in New York City gedreht wird. Gegenüber Us Weekly schwärmte Constance jetzt davon, wie gut sie und ihre Kollegin miteinander auskommen. "Wir haben beide unsere Karriere im Fernsehen begonnen und sind ungefähr gleich alt", verriet die 44-Jährige beim Frühlingsball des American Ballet Theatre in New York City und fügte hinzu: "Wir haben beide Kinder, also gab es einfach viel, worüber wir uns verbinden konnten."

Doch nicht nur die Mutterrolle verbindet die beiden Frauen. Constance schwärmte weiter: "Wir lesen beide Bücher – die meisten Leute lesen ja keine Bücher mehr, aber wir lesen viel. Wir reden gerne über Bücher, über Musik, über Ballett. Sie ist ein großartiger Mensch." Neben ihrer Rolle als Schauspielerin in "Happy Hours" übernimmt Katie bei dem Projekt auch die Regie und schreibt das Drehbuch. Die Serie, die als "charaktergetriebene Dramödie" beschrieben wird, handelt von zwei früheren Liebespaaren, die als Erwachsene wieder aufeinandertreffen.

Neben dem Dreh sprach Constance auch offen über die Herausforderungen, die das Muttersein in Hollywood mit sich bringt. "Entweder die Familie oder die Karriere bekommt mehr Zeit und Aufmerksamkeit – und wenn ich wählen muss, dann sind es meine Kinder", beschrieb sie. Gleichzeitig findet sie einen persönlichen Weg, das für sich zu verarbeiten: "Das, sage ich mir, macht meine Schauspielerei eigentlich besser, denn je reicher deine Lebenserfahrung ist, desto tiefer kannst du in deine Charaktere eintauchen." Constance ist Mutter von zwei Kindern, die sie mit ihrem Partner Ryan Kattner großzieht.

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Getty Images Constance Wu im Januar 2022

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Getty Images Katie Holmes bei den Aafa American Image Awards 2026 in Gotham Hall, New York

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Getty Images Constance Wu bei der Premiere von "Lyle, Lyle, Crocodile"