Team Hamilton: Khloé und Kim K zeigen Formel-1-Präsenz

Kim Kardashian (45) hat am Samstag beim Monaco Grand Prix für Aufsehen gesorgt – und das gleich in doppelter Hinsicht. Die Realitystar-Unternehmerin reiste gemeinsam mit ihrer Schwester Khloé Kardashian (41) nach Monte Carlo, um dort ihren Freund Lewis Hamilton (41) beim Qualifying der Formel 1 anzufeuern. Beide Schwestern erschienen in aufeinander abgestimmten Looks: Kim setzte auf ein transparentes schwarzes Spitzentop, kombiniert mit Blue Jeans und einer großen Sonnenbrille, während Khloé komplett in Schwarz gekleidet war. Gemeinsam durchquerten sie das Ferrari-Fahrerlager und verfolgten das Qualifying von einem exklusiven Aussichtspunkt aus – ausgestattet mit Ferrari-Headsets.

Für Kim war der Ausflug nach Monaco ein besonderes Ereignis, da es ihr erster Besuch in einem Formel-1-Fahrerlager seit Beginn ihrer Beziehung mit Lewis war, wie TMZ berichtet. Der siebenmalige Weltmeister fährt seit der Saison 2025 für Ferrari und gehört nach wie vor zu den bekanntesten Gesichtern des Motorsports. Für gemeinsame Schlagzeilen hatten die beiden zuletzt gesorgt, als Lewis ein Video auf Instagram teilte, in dem er einen Vintage-Ferrari durch die Straßen Tokios driftete – und am Ende des Clips saß Kim auf dem Beifahrersitz. "Das ist verrückt", war sie zu hören. Dazu schrieb Lewis: "Das Warten hat ein Ende." Fans feierten den Post als offizielles Beziehungs-Outing des Paares.

Gerüchte um eine Romanze zwischen Kim und Lewis kursieren bereits seit Monaten. Erstmals gemeinsam in der Öffentlichkeit gesehen wurden die beiden beim Super Bowl im Februar. Seitdem häuften sich die gemeinsamen Auftritte: Abendessen im Nobu, ein Ausflug zum Coachella-Festival, Händchenhalten beim Besuch eines Broadway-Stücks. Zwischendurch machten sie auch mit einem Fahrradausflug von sich reden, bei dem Kim laut eigenen Instagram-Posts kurz die Kontrolle über ihr Fahrrad verlor – ein Moment, den Lewis festhielt und Kim bereitwillig mit ihren Followern teilte. Der Monaco-Trip ist nun der vorläufig glamouröseste Stopp ihrer gemeinsamen Auftritte.

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Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian bei der Qualifikation zum Monaco-GP, über der Ferrari-Box in Monte-Carlo

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Getty Images Kim Kardashian in der Boxengasse beim Qualifying zum Großen Preis von Monaco 2026

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Getty Images Khloé Kardashian und Kim Kardashian verfolgen das Qualifying beim F1-Grand-Prix von Monaco in Monte-Carlo