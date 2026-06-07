Katie Price setzt Ring wieder auf und sendet klare Botschaft

Klares Statement von Katie Price (48): Die britische Realitystar-Ikone hat sich jetzt auf Instagram mit einem eindeutigen Beitrag zu ihrer Ehe mit Lee Andrews gemeldet. Nach Gerüchten um sein Verschwinden und Spekulationen über den Zustand ihrer Beziehung zeigte sie auf einem Foto ihren Ringfinger – mit dem funkelnden Ehering gut sichtbar darauf. Dazu schrieb die Unternehmerin kurz und knapp: "Ich liebe Wes Lee Andrews." Eine unmissverständlichere Aussage hätte es kaum sein können.

Der Post kommt zu einem Zeitpunkt, an dem sich viele Fans und Beobachter der beiden Persönlichkeiten gefragt hatten, wie es um das Paar steht. Mit dem Foto und den wenigen Worten stellte Katie jetzt allerdings klar: Die Ehe besteht weiterhin. Bemerkenswert dabei ist auch, dass sie parallel dazu weiter an einem gemeinsamen Podcast mit Dina zusammenarbeitet – ausgerechnet der Ex-Frau ihres Mannes Lee.

Doch während Katie mit dem Ring-Foto Stärke demonstriert, sieht die Lage hinter den Kulissen offenbar düster aus. Vor erst drei Tagen berichtete Mirror, dass Lee in Dubai weiterhin in Haft sitzt. Katie soll dafür extra in die Vereinigten Arabischen Emirate gereist sein. Neue Bilder vom Hotelpool zeigten sie mal in Glamour-Pose, mal sichtlich fertig mit den Nerven. Körpersprache-Expertin Judi James wurde deutlich: "Eines, das bei Katie gerade offensichtlich ist, ist, dass sie gebrechlich wirkt." Und sie mahnte: "Diese Phase scheint darauf hinzudeuten, dass wir uns eher Sorgen um sie machen sollten, als sie zu verspotten."

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Instagram / katieprice Katie Price im Februar 2026

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Instagram / katieprice Katie Price' Hand, Juni 2026

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Instagram / katieprice Lee Andrews und Katie Price im März 2026