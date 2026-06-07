Nach OP-Spruch-Drama: Anna Iffländer will Daniel abservieren

In den neuesten Doppelfolgen von Match My Ex scheint sich das Liebesblatt für Anna Iffländer (30) und Daniel Fischer gerade dramatisch zu wenden. Die Reality-TV-Darstellerin macht deutlich, dass ihre Gefühle für Daniel bröckeln. Auslöser ist mitunter ein Spruch von Daniel über Mitbewohnerin Sabrina Wlk und sein generelles Verhalten in der Villa und ihr gegenüber. Anna fühlt sich von dem Fußballer nicht ernst genommen und vor allem nicht sicher – und spielt nun ernsthaft mit dem Gedanken, ihn als Match komplett abzuschreiben. Anna sucht das Gespräch mit ihrem Ex-Freund Julius Tkatschenko: "Das muss 100.000 Prozent unter uns bleiben. Du hast jetzt die Aufgabe, bis morgen für mich herauszufinden, wer noch ein potenzielles Match für mich wäre. Außer Daniel."

Auf Nachfrage, warum sie so weit geht, erklärt Anna, dass sie sich bei Daniel nicht geborgen fühlt. "Es geht darum, wie er sich mir gegenüber verhält. Wegen allem. Er schafft es nicht, mir das Gefühl von Sicherheit zu geben", gesteht Anna. Sie ergänzt im Gespräch mit Julius zudem: "Der schafft es nicht, von seinen Handlungen, seinen Reaktionen, diese Werte zu vermitteln. Ich bin als selbstsichere Frau hierhergekommen und habe gesagt, das und das möchte ich." Anna erklärt, warum sie sich mit diesem Anliegen ausgerechnet an ihren Ex wendet: "Ich bin manchmal ein bisschen blind und dann muss das eine außenstehende Person machen. Julius kennt mich halt schon."

Der Ex-Partner macht sich Gedanken und landet schnell bei einem anderen Kandidaten: Alan Wey. Julius beschreibt den früheren Bachelor der Schweiz in der Folge als älter und reifer und glaubt: "Du brauchst jemanden, der dir Sicherheit gibt. Ich glaube, Alan ist jemand, der dich an die Hand nehmen könnte." Im Einzelinterview schwärmt er von seinem Reality-TV-Kollegen in den höchsten Tönen: "Ich denke, dass Alan echt ein gutes Match für Anna sein kann, weil er ist offen, er ist total lustig, er steht mit beiden Beinen im Leben, er ist ein Macher, er ist attraktiv. Ich glaube, da könnte etwas knistern." Ob sich bald ein neues Traumpaar in der Villa bildet?

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CH Media Entertainment Anna Iffländer und Daniel Fischer in "Match My Ex"

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