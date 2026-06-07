Darum boykottiert Denzel Washington Oscars seit 26 Jahren

Seit 26 Jahren nimmt Denzel Washington (71) nicht mehr an der Oscar-Abstimmung teil – und das, obwohl er eines der bekanntesten Mitglieder der Academy of Motion Picture Arts and Sciences ist. Der Grund dafür liegt in einer Niederlage, die er bis heute nicht verwunden hat: Bei den Oscars im Jahr 2000 war der Schauspieler als Bester Hauptdarsteller für seine Rolle im Sportdrama "Hurricane" nominiert, in dem er den unschuldig verurteilten Boxer Rubin Carter verkörpert. Für diese Leistung hatte er zuvor bereits einen Golden Globe und einen Silbernen Bären gewonnen – doch beim wichtigsten Filmpreis der Welt ging er leer aus. Den Oscar erhielt stattdessen Kevin Spacey (66) für "American Beauty". Gegenüber dem Magazin Variety sprach Denzel nun offen über seine Verbitterung.

"Bei den Oscars haben sie Kevin Spacey für 'American Beauty' aufgerufen", erinnerte er sich. "Ich erinnere mich daran, wie ich mich umdrehte und ihn ansah, und niemand außer den Leuten um ihn herum stand auf. Alle sahen mich an. Vielleicht war es nicht so, vielleicht habe ich es nur so wahrgenommen." Und weiter: "Ich habe eine Zeit durchgemacht, in der [meine Frau] Pauletta sich alle Oscar-Filme angesehen hat. Ich habe ihr gesagt, dass es mir egal ist. Sie ignorieren mich? Dann ignoriere ich sie. Sollen sie abstimmen und gegenseitig ihre Filme angucken. Ich schaue sie mir nicht an. Ich habe aufgegeben. Ich bin verbittert geworden." Seine Konkurrenten bei der Verleihung waren damals neben Spacey auch Russell Crowe (62), Richard Farnsworth und Sean Penn (65), so Filmstarts.

Dabei war Denzel alles andere als ein Unbekannter bei der Academy. Bereits 1990 hatte er für das Kriegsdrama "Glory" seinen ersten Oscar gewonnen, und nur zwei Jahre nach seiner Niederlage mit "Hurricane" folgte 2002 die nächste Auszeichnung – diesmal als Bester Hauptdarsteller für "Training Day". Insgesamt war er im Laufe seiner Karriere sechs Mal nominiert, unter anderem auch für das Familiendrama "Fences", bei dem er selbst Regie führte. Mit seiner Frau Pauletta ist der Schauspieler seit 1983 verheiratet, das Paar hat vier gemeinsame Kinder.

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Getty Images Denzel Washington, Schauspieler

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Getty Images Kevin Spacey, Schauspieler

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Getty Images Denzel Washington, Schauspieler