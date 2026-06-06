Mysteriöser blauer Fleck: Sorge um Ex-Prinz Andrew wächst

Andrew Mountbatten-Windsor (66) sorgt in Großbritannien erneut für Wirbel: Der Bruder von König Charles III. (77) wurde zuletzt in der Nähe seines aktuellen Wohnsitzes auf dem Sandringham-Anwesen mit einer auffälligen Hautverfärbung im Gesicht gesehen. Fotos, die Mirror vorliegen, zeigen den Royal mit dem mysteriösen Bluterguss, während er auf dem Anwesen unterwegs ist. Verschiedene britische Medien berichten, dass Insider den blauen Fleck als unbedenklich einstufen und betonen, es bestehe kein Anlass zur Sorge. Wie genau die Verletzung entstanden ist, wurde bislang jedoch nicht mitgeteilt – und sorgt nun für neue Fragen rund um den ohnehin angeschlagenen Ruf des Ex-Prinzen.

Parallel zu den neuen Aufnahmen schlagen in Großbritannien die Enthüllungen des National Audit Office hohe Wellen. Dem Bericht des britischen Rechnungshofs zufolge soll Andrew jahrelang mietfrei in der luxuriösen Royal Lodge in Windsor gelebt haben. Zudem habe er Nebengebäude des Anwesens an Angestellte untervermietet. Ungenannte Quellen werden laut Kurier mit der Aussage zitiert, der Royal habe damit keinen Gewinn erzielen, sondern den Erhalt der Gebäude finanzieren wollen. Konkrete Nachweise für diese Darstellung liegen demnach bisher nicht vor. Nach dem Missbrauchsskandal um den verstorbenen US-Multimillionär Jeffrey Epstein (†66) war Andrew bereits in ein deutlich bescheideneres Haus auf dem Gelände von Sandringham umgezogen.

Der zweitälteste Sohn von Queen Elizabeth II. (†96) stand in den vergangenen Jahren immer wieder im Fokus öffentlicher Kritik. Wegen seiner Verbindungen zu Jeffrey und der Missbrauchsvorwürfe von Virginia Giuffre (†41) verlor Andrew sämtliche militärischen Ehren sowie seine offiziellen royalen Aufgaben. Die Anschuldigungen wies der frühere Handelsbeauftragte der britischen Regierung stets zurück, einigte sich in einem US-Zivilverfahren jedoch auf einen millionenschweren Vergleich mit Virginia. Seitdem lebt der Royal weitgehend zurückgezogen und harrt auf den malerischen Ländereien des Sandringham-Anwesens der Dinge.

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Getty Images Andrew Mountbatten Windsor bei der Totenmesse für die Duchess of Kent in der Westminster Cathedral, September 2025

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Getty Images Prinz Charles, Queen Elisabeth II. und Prinz Andrew bei der Trooping-the-Colour-Parade 2019

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U.S. Department of Justice, DOJ Andrew Mountbatten-Windsor, Jeffrey Epstein und Peter Mandelson auf einem von der US-Justiz veröffentlichten Foto