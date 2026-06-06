Kelly Rowland litt heimlich unter schlimmen Ekzem-Schüben

Sängerin Kelly Rowland (45) kämpft seit Jahren mit Ekzemen – und spricht jetzt offen darüber, was die Hauterkrankung mit ihr gemacht hat. Die ehemalige Destiny's Child-Sängerin wurde 2014 mit Ekzemen diagnostiziert, nachdem man zuvor dachte, es handele sich lediglich um einen Ausschlag. Jahrelang versuchte sie, Rötungen an Gesicht und Körper mit Make-up und speziellen Strümpfen zu überdecken. Gegenüber dem Magazin People beschreibt Kelly nun, wie stark die Erkrankung ihr Selbstbewusstsein beeinträchtigt hat. Besonders ein Schub auf ihrem Augenlid – ausgerechnet während ihrer Karriere – blieb ihr in Erinnerung: Das Abdecken habe die Sache nur noch schlimmer gemacht.

"Ich spreche mit jemandem und denke dabei, dass er auf diese Stelle schaut und nicht auf mich, und das beeinträchtigt mein Selbstvertrauen", erklärt die Sängerin im Interview. "Ich konnte ihnen kaum in die Augen sehen, weil mein Selbstvertrauen am Boden war. Es raubt dir irgendwie die eigentliche Essenz davon, du selbst zu sein und dich in deiner Haut wohlzufühlen." Heute geht Kelly anders mit der Erkrankung um: Beide ihrer Söhne sind ebenfalls betroffen, weshalb ihr das Thema besonders am Herzen liegt. Ihr jüngerer Sohn Noah Jon hat eine schwere Form, die durch Umwelteinflüsse ausgelöst wird. "Wir bekommen manchmal Anrufe von seiner Schule, weil es bei ihm so stark sein kann", erzählt sie.

Kelly hat ihren ersten Sohn Titan Jewell im Jahr 2014 bekommen – kurz nachdem sie ihre Diagnose erhielt. Sohn Noah Jon kam 2021 zur Welt. Trotz der Belastungen durch die Erkrankung legt die Musikerin großen Wert darauf, im Moment präsent zu bleiben. "In meinem Privatleben lege ich das Handy weg – das ist ein wichtiger Punkt für mich", sagt sie gegenüber People. Beruflich schöpft sie vor allem aus ihrer Leidenschaft fürs Songwriting: "Es ist immer noch unglaublich, bis heute. Wenn ein Song anfängt, sein eigenes Leben zu entwickeln, denkt man: Wow, ich darf das tun."

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Imago Kelly Rowland bei der Weltpremiere von "Nope" in Los Angeles, Juli 2022

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Instagram / kellyrowland Noah Jon, Sohn von Kelly Rowland und Tim Weatherspoon

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Instagram / kellyrowland Kelly Rowland feiert Titans 11. Geburtstag