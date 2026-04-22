"Match My Ex"-Girls finden Aurelias Verflossenen Rob cringe

Frischer Wirbel in der Match My Ex-Villa: Aurelia Lamprechts Ex-Freund Rob Solo ist eingezogen und stellt sich den Frauen in einem rasanten Kennlernspiel. Innerhalb von 30 Minuten soll er die Kandidatinnen nacheinander zu kurzen Gesprächen holen. Doch schon seine ersten Fragen sorgen für Augenrollen. Bei Christin Pawlowski platzt ihm beispielsweise heraus: "Hast du die Brüste gemacht? Ja, sieht man." Auch Henna bekommt einen Spruch ab: "Schöne Nase, darf ich fragen: 'Ist die gemacht?' Sehr symmetrisch." Emma Fernlund (25) fasst den Eindruck vor Ort knapp zusammen: "Seine Fragen waren schon cringe. Ich glaube, er wusste nicht ganz, was er sagen soll." Der Abend startete damit alles andere als charmant – und die Stimmung in der Villa kippte spürbar.

Während Rob weiter von Girl zu Girl wechselt, patzt er zusätzlich bei den Namen: Sabrina Wlk wird vergessen, Francesca Brinley nennt er "Sandra". Henna zieht daraufhin ein klares Zwischenfazit: "Er sieht gut aus, aber leider charakterlich ein Flop." Rob sieht das völlig anders und gibt sich im Einzelinterview selbstsicher: "Ich ziehe Frauen schon in meinen Bann. Ich bin ein Frauenversteher." Und ausgerechnet seine Ex Aurelia zeigt sich zunächst offen für ein Revival. "Ich wäre nicht abgeneigt. Wir waren sehr leidenschaftlich zusammen", erklärt die Reality-TV-Bekanntheit vor der Kamera. Doch als Rob von seinen aktuellen "Kennenlernphasen" erzählt – inklusive Sex mit mehreren Frauen außerhalb des Formats – schlägt auch bei ihr die Laune um. "Der alte Rob ist 'ne Green-Flag, aber der neue Rob ist eine Red-Flag", stellt Aurelia klar und findet: "Er wirkt hier irgendwie lost auf mich."

Unterdessen gibt es Drama zwischen Emma und Daniel Fischer. Daniel ist stinksauer, weil seine Match-Partnerin mit ihrem Ex-Flirt Tim Kühnel in die berüchtigte X-Suite will. "Wie jetzt? Du willst poppen mit Tim?", platzt es aus ihm heraus. Danach schiebt er frustriert hinterher: "Heute Abend bin ich maximal verwirrt und enttäuscht." Für Daniel ist klar: Emma habe das Konzept verfehlt, denn eigentlich sollen in der Villa die Ex-Paare ihre Verflossenen mit anderen Singles verkuppeln. Aber Emma kontert eiskalt und macht sich über ihn lustig: "Der denkt auch, wir sind ein Match und gehen hier händchenhaltend und verheiratet raus." Sie bleibt dabei: "Ich habe kein Geheimnis daraus gemacht, das hat hier jeder gesehen."

Zwei Folgen von "Match My Ex" immer freitags kostenlos auf Joyn und eine Woche vorab auf Joyn+.

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Joyn Rob Solo, "Match My Ex"-Teilnehmer

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Joyn Aurelia Lamprecht, "Match My Ex"-Teilnehmerin

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Joyn Daniel Fischer, "Match My Ex"-Kandidat

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