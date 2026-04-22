Bittere Tränen: TV-Liebling muss KDRS-Allstars verlassen

In der siebten Folge von Kampf der RealityAllstars kam es gleich zu Beginn zu einem emotionalen Moment: Beim sogenannten "Quit Game" warteten drei Geschenke auf Narumol, Georgina Fleur (36) und Kate Merlan (39). In einer der Boxen steckte das Exit-Ticket, das den sofortigen Rauswurf bedeutete. Während Georgina und Kate ein Palmen-Ticket zogen und damit in der Sala bleiben durften, erwischte Narumol ausgerechnet die Box mit der Karte "Deine Sendezeit ist vorbei". Im Einzelinterview kullerten daraufhin die Tränen. "Ich muss die Sala verlassen, dabei wollte ich nicht", stammelte sie sichtlich aufgewühlt.

Trotz des tränenreichen Abschieds ließ es sich die Gemeinschaft in der Sala nicht nehmen, Narumol herzlich zu verabschieden. Alle umarmten die ausgeschiedene Teilnehmerin. "Wir werden dich richtig vermissen", sagte Georgina, während Frédéric von Anhalt (82) mit den Worten: "Wir haben unsere Köchin verloren" auf Narumols Rolle in der Gruppe anspielte. Serkan Yavuz (33) begleitete sie schließlich persönlich hinaus. Der zweifache Mädchenvater ließ es sich im Einzelinterview dennoch nicht nehmen, ein klares Statement abzugeben: "Es ist schade, dass sie geht. Es gibt ganz andere Leute, die gehen sollen."

Narumol ist damit die nächste prominente Teilnehmerin, die "Kampf der RealityAllstars" verlassen muss. In der Folge zuvor hatte es bereits Loona (51) erwischt, die in der Stunde der Wahrheit die meisten Coins kassiert hatte und ebenfalls die Sala verlassen musste. Schon einige Stars mussten den Strand verlassen, doch der Sender sorgt in den neuen Folgen direkt für Nachschub: Zwei neue Promis stoßen zur Gruppe dazu.

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RTL Der Cast von "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Narumol, "Kampf der RealityAllstars" 2026

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RTL Serkan Yavuz und Narumol, "Kampf der RealityAllstars" 2026