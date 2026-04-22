"Aufs Maul hauen": Jannik Kontalis über Jimi-Yeliz-Drama

Der Streit zwischen Yeliz Koc (32) und Jimi Blue Ochsenknecht (34) zieht weitere Kreise. Nachdem die Influencerin zuletzt in einem langen Instagram-Statement harte Kritik am Vater ihrer Tochter geübt und dabei auch einen Screenshot eines Chats gepostet hatte, aus dem Jimis Antipathie gegenüber Yeliz' Ex-Freund Jannik Kontalis (29) hervorging, hat sich nun auch der Realitystar selbst zu Wort gemeldet. In seiner Instagram-Story schildert Jannik seine Sicht auf das Geschehene – und lässt dabei mit einer handfesten Behauptung aufhorchen.

Laut Jannik wollte Jimi ihm gegenüber handgreiflich werden. Als Auslöser nennt er einen Besuch von Jimi bei Yeliz, bei dem er offenbar auf der Couch übernachtete. "Ja, der wollte mir aufs Maul hauen. Für das Dämlichste, was ich je gehört habe: Weil ich es nicht normal fand, dass, wenn ich eine Woche weg bin, der Ex von meiner Freundin halt dann da ist mit ihr und auf der Couch schläft und so", erklärt er in seinem Statement. Für ihn sei das keine normale Situation gewesen. "Der Typ ist für mich sowieso durch" und "Der Typ ist platt", lautet sein abschließendes Urteil.

Der Zoff zwischen Yeliz und Jimi schwelt schon länger. Die beiden sind die Eltern der vierjährigen Tochter Snow, und Yeliz hatte in ihrem öffentlichen Statement beklagt, dass Jimi seit seiner neuen Beziehung Absprachen nicht mehr einhalte, Termine kurzfristig absage und gleichzeitig mehr Umgang sowie das Sorgerecht für Snow fordere. Später veröffentlichte sie dann einen Screenshot von einer Nachricht, die angeblich an Jimi gerichtet war und in der sie erklärte, dass es Jannik nicht gefalle, wenn Jimi in der Zeit, in der er seine Tochter besuche, bei Yeliz wohne. Daraufhin soll Jimi geantwortet haben, dass Jannik damit klarkommen müsse oder er ihm ansonsten "gerne auf die Schnauze hauen" kann. Jimi hat sich dazu bisher nicht geäußert.

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Instagram / jannikkontalis Jannik Kontalis, Realitystar

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Instagram / yelizkoc Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht, 2025

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© Sky/B 28/Stefanie Schumacher Yeliz Koc und Jimi Blue Ochsenknecht mit ihrer Tochter Snow in "Yeliz & Jimi – We Are Family?!"

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