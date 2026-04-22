Nicht mehr lange: Dann geht neue Staffel "Die Bachelors" los

Nicht mehr lange und es regnet wieder Rosen: Die Bachelors kehren mit einer neuen Doppelbesetzung auf die heimischen Fernsehbildschirme zurück – und das schon in wenigen Tagen. Wie RTL berichtet, verteilt das Duo ab Mittwoch, 6. Mai 2026, wieder fleißig Liebesblüten auf RTL+. Wer die Show lieber im klassischen Fernsehen mitverfolgen möchte, muss sich noch etwas länger gedulden – dort laufen die ersten beiden Folgen am 10. und 11. Juni 2026 auf RTL.

Wie gewohnt suchen bei "Die Bachelors" gleich zwei Männer nach ihrer großen Liebe: Mit Sebastian Paul aus Düsseldorf und Tim Reitz aus Köln prallen zwei sehr unterschiedliche Lebensentwürfe aufeinander – beide vereint aber das Ziel, endlich die Frau fürs Leben zu finden. Tim ist Geschäftsführer eines Personaldienstleisters im Pflege- und Pädagogikbereich und hatte sich in den vergangenen Jahren nahezu komplett in seinen Job gestürzt, ehe er bewusst einen Cut setzte. Im TV-Format will er nun herausfinden, welche Kandidatin echtes Interesse an ihm als Mensch hat. Sebastian bringt dagegen 15 Jahre Leistungssport-Erfahrung mit, war früher Polizist und arbeitet heute als Sport- und Ernährungscoach mit eigenem Social-Media-Auftritt. Disziplin, Teamgeist und Durchhaltevermögen sind für ihn nicht nur im Training wichtig, sondern auch in einer Beziehung.

Die 22 Singlefrauen, die um die Herzen der beiden Rosenkavaliere buhlen, kommen aus ganz unterschiedlichen Ecken Deutschlands und bringen vielfältige Backgrounds mit: Unter den Kandidatinnen sind unter anderem Models, Content-Creatorinnen, Bankangestellte und Marketingexpertinnen. Alle hoffen in den luxuriösen Villen und bei Dates rund um Kapstadt auf magische Momente, intime Gespräche und natürlich auf die heiß begehrten Rosen von Sebastian und Tim. Viele der Frauen haben bereits bewegte Geschichten hinter sich und sehen in der Reise nach Südafrika eine Chance auf einen echten Neuanfang in Sachen Liebe.

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RTL / Lena-Luise Grellert Tim Reitz und Sebastian Paul sind die neuen Bachelors

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Instagram / itssebastianpaul Sebastian Paul von "Die Bachelors" 2026

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Instagram / tim.rtz Tim Reitz von "Die Bachelors" 2026