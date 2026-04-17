Die Queen hätte Prinz Harrys und Meghans Tour missbilligt

Prinz Harry (41) und Herzogin Meghan (44) sind derzeit auf einer mehrtägigen Australien-Tour unterwegs – und die Reise sorgt für Gesprächsstoff. Denn die beiden verbinden dabei klassische royale Auftritte wie Krankenhausbesuche und Charity-Events mit handfesten Geschäftsinteressen. So tritt Meghan bei einem exklusiven Frauen-Retreat in Sydney auf, für das Tickets ab umgerechnet rund 1.400 Pfund (umgerechnet 1.610 Euro) erhältlich sind. Und wie die Daily Mail berichtet, hat die Herzogin außerdem in die KI-gestützte Modeplattform OneOff investiert, auf der Fans bereits zwei ihrer in Australien getragenen Outfits nachkaufen können.

Genau diese Mischung aus royalem Auftreten und kommerzieller Verwertung war einst Gegenstand heftiger Auseinandersetzungen innerhalb der königlichen Familie. Schon vor über sechs Jahren, als Harry und Meghan über ein Leben außerhalb des Königshauses nachdachten, war die Rede von einer "halb-royalen, halb-kommerziellen" Rolle. Damals soll die verstorbene Queen Elizabeth (†96) diesen Plan abgelehnt haben – beim berühmten "Sandringham Summit" soll sie klargemacht haben, dass beides nicht gleichzeitig möglich sei. Eine dem Hof nahestehende Person äußerte sich gegenüber der Daily Mail nun zu der aktuellen Australien-Reise: "Ich werde nicht spekulieren, was Ihre verstorbene Majestät über all das gedacht hätte, aber ich kann mit absoluter Sicherheit sagen, dass genau das das ist, was sie zu verhindern versucht hat." Eine weitere Quelle ließ durchblicken, dass der Palast die Reise durchaus mit gemischten Gefühlen verfolge: "Es ist offensichtlich ärgerlich, aber das Gefühl ist, dass die Institution einfach weitermachen muss, um voranzukommen."

Während des Australien-Aufenthalts wurden aber auch persönliche Töne laut. Bei einem Auftritt auf dem "InterEdge Summit" in Melbourne sprach Harry offen über den Tod seiner Mutter Prinzessin Diana (†36), die starb, als er kurz vor seinem 13. Geburtstag stand. Er habe seine royale Rolle zunächst abgelehnt, weil sie "meine Mutter getötet hat", sagte er. Erst die Frage, was Diana von ihm erwarten würde, habe seine Perspektive verändert. Auch Meghan öffnete sich bei einem Treffen mit jungen Menschen der australischen Mentalhealth-Organisation Batyr und sagte, sie sei "10 Jahre lang, jeden Tag, gemobbt und angegriffen" worden und sei zeitweise "die am meisten getroffene Person auf der ganzen Welt" in sozialen Netzwerken gewesen.

Anzeige Anzeige

Getty Images Herzogin Meghan, Prinz Harry und Queen Elizabeth II. im Jahr 2018

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Harry und Meghan verlassen das Australian National Veterans Arts Museum in Melbourne, 2026

Anzeige Anzeige

Imago Prinz Harry und Meghan Markle beenden ihre Australienreise und steigen in Sydney ins Flugzeug nach Neuseeland, 28. Oktober 2018