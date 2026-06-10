Dua Lipa & Callum planen wohl Geschenke für Palermo-Anwohner

Dua Lipa (30) und Callum Turner (36) wollen nach ihrer Mega-Hochzeit in Palermo offenbar ein Zeichen setzen: Die frisch verheiratete Sängerin und der Schauspieler planen laut The Sun ein großes Dankesgeschenk für die sizilianische Stadt, berichtet Daily Mail. Hintergrund sind die heftigen Beschwerden vieler Einheimischer, nachdem ihre dreitägige Luxusfeier im Wert von rund 1,5 Millionen Pfund (etwa 1,74 Millionen Euro) mit strengen Sicherheitsmaßnahmen ganze Plätze und zentrale Bereiche von Palermo blockiert hatte. Während Fans und prominente Gäste im Palazzo Valguarnera Gangi und in der Altstadt feierten, sahen sich viele Bewohner von ihrem eigenen Alltag ausgesperrt – nun soll eine Geste der Wertschätzung folgen, die direkt der Stadt und ihren Menschen zugutekommt.

Palermos Bürgermeister Roberto Lagalla bestätigte gegenüber The Sun die Gespräche mit dem Paar. "Es gibt den Wunsch der Frischvermählten, eine Geste der Wertschätzung gegenüber der Stadt zu machen, die sie willkommen geheißen hat", erklärte er dem Blatt. Außerdem sagte er: "Es gab einen Dialog, der auf größtmöglicher gegenseitiger Offenheit zwischen unseren jeweiligen Teams beruhte." Die geplante Geste soll laut Berichten kulturelle, sportliche und soziale Projekte der Stadt unterstützen. Dua, die als großer Bücherfan bekannt ist, könnte etwas mit literarischem Bezug beisteuern, während Callum offenbar eine sportlich geprägte Initiative in Betracht zieht. Die Sprecher des Paares wollten sich gegenüber der Daily Mail nicht zu den Berichten äußern.

Die Hochzeitsfeierlichkeiten hatten am 5. Juni mit einer Cocktailparty am Palazzo Valguarnera Gangi begonnen. Den Höhepunkt bildete die Zeremonie auf der Villa Valguarnera in Bagheria – mit rund 200 Gästen, darunter Sängerin Charli XCX (33) sowie Designer-Ikone Donatella Versace (71). Elton John (79) spielte eigens angereist "Your Song" am Klavier. Das Paar hatte zuvor bereits am 31. Mai standesamtlich in London geheiratet.

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dualipa Callum Turner und Dua Lipa kurz nach ihrer Trauung am 31. Mai in London

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Instagram / dualipa Dua Lipa und Callum Turner, August 2025

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Imago Callum Turner mit Dua Lipa bei der Elton John AIDS Foundation Viewing Party