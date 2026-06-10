Darum ist Steffen Hallaschka privat wirklich "happy"

Steffen Hallaschka (54) ist nicht nur als "stern TV"-Moderator bekannt, sondern auch ein Familienmensch durch und durch. Der 54-Jährige lebt mit seiner Frau Anne-Kathrin und den gemeinsamen Kindern – einer Tochter und Sohn Emil – in Hamburg Altona. Sein Glück beschreibt er dabei ganz bodenständig: "Ich bin happy, wenn ich mit meiner Frau in Ruhe unsere Freunde treffe", sagte er gegenüber Bild. Neben dem Familienleben hat er in der Hansestadt noch eine weitere Leidenschaft gefunden: Seit 2012 kickt er regelmäßig für die FC St. Pauli Hamburg Allstars.

Trotz des Familienlebens in Hamburg lässt der Moderator die Arbeit nie lange ruhen. Für "stern TV" pendelt er jede Woche per Zug nach Köln – dienstags hin, donnerstags zurück. Dort lebt er während der Drehtage im Hotel. Gegenüber Bild erklärte er, warum ihm das gut gefällt: "Für mich ist diese Lösung perfekt. Dort muss ich keinen Kühlschrank füllen, nicht überlegen, welche Lebensmittel anfangen zu schimmeln, muss nicht putzen oder Blumen gießen, sondern kann mich voll und ganz auf meine Sendung konzentrieren." Wie sehr ihm sein Job am Herzen liegt, bewies er auch nach der Geburt seiner Tochter. Im Interview mit dem Magazin Stern erinnerte er sich, dass die Tochter an einem Mittwochmorgen zur Welt kam – und er noch am selben Abend die Sendung moderierte: "Mit drei Stunden Schlaf und ordentlich Glückshormonen im Blut" sei das möglich gewesen.

Beruflich startete der Moderator bereits 1993 nach seinem Studium der Europäischen Ethnologie in Frankfurt – zunächst beim Hessischen Rundfunk, später beim Radio Fritz in Berlin. Den Weg ins TV fand er schon 1996, und über viele Stationen bei ARD, 3sat und Arte sowie privaten Sendern moderierte er sich schließlich zu "stern TV" auf RTL vor, wo er heute fest verwurzelt ist. Privat muss Steffen jedoch auch einen schweren Schicksalsschlag verarbeiten: Sein Bruder Andreas ist kürzlich überraschend verstorben.

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Getty Images Steffen Hallaschka moderiert "2023! Menschen, Bilder, Emotionen" in Hürth am 7. Dezember 2023

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Instagram / steffen_hallaschka Anne-Katrin und Steffen Hallaschka im August 2024

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Getty Images Anne-Katrin Hallaschka und Steffen Hallaschka im September 2021