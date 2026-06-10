Aleks Petrovic kommentiert Liebesgerüchte mit Influencerin

Brodelnde Gerüchteküche rund um Aleksandar Petrovic (35): Der Realitystar soll angeblich etwas mit einer Influencerin namens Kamila laufen haben. Ausgelöst wurden die Spekulationen durch eine Szene in der Show Prominent getrennt, in der Aleks seiner Ex Vanessa Nwattu (26) gegenüber vom gemeinsamen Erdbeerpflücken schwärmte. Nur kurz danach tauchte auf Kamilas Instagram eine Story auf, die sie genau dabei zeigte – und auf der deutlich eine Männerhand zu sehen war. Viele Fans zogen daraus sofort ihre Schlüsse und vermuteten: Der Mann an ihrer Seite ist Aleks.

Im Promiflash-Interview wehrte sich der Realitystar nun gegen die Liebesgerüchte. "Das ist Schwachsinn", stellte er klar. Auf erneute Nachfrage erklärte er weiter: "Ich hab den Post gesehen – irgendwie war die Erdbeeren pflücken, aber das machen ja viele zu der Jahreszeit. Das war einfach nur ein dummer Zufall." Ob Kamila die Story vielleicht bewusst so gepostet haben könnte, ließ Aleks zumindest nicht ganz ausschließen: "Das kann auch sein. Aber das steht nicht in meiner Macht."

Ganz ruhig war es um Aleks aber auch abseits der Dating-Gerüchte nicht. Vor vier Tagen stand er bei Fame Fighting International im Superschwergewicht im Ring. Sein Gegner: Chase DeMoor (29). Nach Wochen voller Sticheleien auf Social Media und hitzigen Szenen bei Pressekonferenzen, Face-off und Wiegen, bei denen zeitweise sogar Security eingreifen musste, kam es zum großen Showdown. Sportlich lief es für Aleks am Ende jedoch nicht: Chase gewann nach Punkten klar mit 59 zu 53. Besonders brisant wurde das Duell, weil Chase im Vorfeld auch Vanessa in seine Provokationen hineinzog. Er kündigte an, er werde Aleks "für Vanessa verprügeln".

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Imago Aleks Petrovic auf der Pressekonferenz zum Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen am 03.06.2026

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RTL Aleks Petrovic und Vanessa Nwattu bei "Prominent getrennt" 2026

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Imago Aleks Petrovic und Chase DeMoor bei der Pressekonferenz zu Fame Fighting in der Ostermann Arena Leverkusen