Ultrafan: Nick Jonas besitzt ein signiertes Paul-Rudd-Poster

Lange bevor Nick Jonas (33) und Paul Rudd (57) gemeinsam vor der Kamera standen, war der Sänger bereits ein großer Fan des Schauspielers. Jetzt verriet Nick gegenüber dem Magazin People, wie aufgeregt er war, als die beiden sich am Set des Films "Power Ballad" das erste Mal persönlich begegneten. Und Paul machte seinem Ruf als Filmstar dabei offenbar alle Ehre: "Ich erinnere mich, wie du einfach aus dem Vorhang aufgetaucht bist und die Szene betreten hast. Ich war beeindruckt", schwärmte Nick in einem gemeinsamen Interview mit Paul.

Zum 30. Geburtstag bekam Nick ein Präsent, das seine heimliche Fanliebe zu Paul perfekt traf: ein großes Poster von Pauls Film "They Came Together" – inklusive Unterschriften des Casts. Organisiert hatte das Ganze ihr gemeinsamer Kumpel Jack McBrayer. Für Paul war die Anfrage damals alles andere als Routine. Er erinnert sich daran, wie Jack am Set eines anderen Projekts auftauchte und erklärte, das Poster sei für Nicks Ehrentag: "Das hat mich umgehauen, weil Jack ans Set kam und sagte: 'Das ist für Nicks Geburtstag.' Ich dachte nur: 'Er kennt diesen Film?' Ich war wirklich gerührt." Heute hängt das Erinnerungsstück noch immer bei Nick zu Hause.

In "Power Ballad", der von Regisseur John Carney inszeniert wurde, spielen Nick und Paul einen berühmten Sänger und einen Hochzeitsband-Musiker, zwischen denen ein Konflikt entsteht, weil Nicks Figur die Idee von Pauls Figur für einen Song klaut und daraus einen Hit macht. Auch abseits der Leinwand scheinen die beiden eine echte Verbindung gefunden zu haben. Paul ließ es sich jedenfalls nicht nehmen, Nicks schauspielerische Leistung in höchsten Tönen zu loben: "Als ich den Film sah, dachte ich: 'Oh mein Gott.' Es gab Szenen, bei denen ich nicht dabei war, und ja, er hat mich umgehauen", sagte er bei der Premiere von "Power Ballad" gegenüber People.

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Getty Images Paul Rudd und Nick Jonas, Hauptdarsteller im Film "Power Ballad"

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Getty Images Nick Jonas, 2025

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Getty Images Paul Rudd bei der Benefizveranstaltung Night of Too Many Stars, 2025