Saif Ali Khan schwärmt öffentlich von Kollege Shah Rukh Khan

Saif Ali Khan (55) hat sich in einem Interview überaus positiv über seinen Schauspielkollegen Shah Rukh Khan (60) geäußert. Gegenüber News18 verriet er, dass Shah Rukh ihn persönlich auf sein neues Filmprojekt "Kartavya" angesprochen hat, das bald auf Netflix zu sehen sein wird. Darin spielt Saif einen Polizeibeamten, der vor einem moralischen Dilemma steht, als seine Familie bedroht wird. "Ich habe eine schöne und lange Beziehung zu Shah Rukh. Er ist jemand, zu dem ich in vielerlei Hinsicht aufschaue", erklärte der Schauspieler begeistert.

Shah Rukh war zwar maßgeblich daran beteiligt, Saif für das Projekt zu gewinnen, hielt sich während der Dreharbeiten selbst aber weitgehend im Hintergrund. "Ich hatte ein kurzes Treffen mit ihm. Er sagte, es gebe ein tolles Drehbuch und er würde mich gerne darum bitten, es anzuhören und den Film zu drehen", so Saif weiter. Shah Rukh habe am Set bewusst auf seine Präsenz verzichtet, um dem Regisseur Pulkit alle kreative Freiheit zu lassen. Produzent Ashish Singh ergänzte, dass auch Gauri Khan von Anfang an in die Produktion eingebunden gewesen sei: "Gauri war von dem Tag an, an dem das Drehbuch feststand, vollständig involviert." Shah Rukh und Gauri hätten zwar das letzte Wort beim fertigen Produkt, gäben dem Regisseur aber viel Spielraum.

Shah Rukh und Saif sind seit Jahren feste Größen in Bollywood. Shah Rukh gehört mit seiner Produktionsfirma Red Chillies Entertainment zu den einflussreichsten Persönlichkeiten der indischen Filmbranche. Neben seiner Karriere als Schauspieler und Produzent ist er auch als Unternehmer tätig. Saif ist ebenfalls seit Jahrzehnten im Filmgeschäft aktiv, ist mit Kareena Kapoor (45) verheiratet und hat insgesamt vier Kinder. Bevor er Kareena 2012 das Jawort gab, soll er ein paar ziemlich spezielle Ratschläge von Kollegen bekommen haben. Rani Mukerji (48) soll ihm ans Herz gelegt haben: "Denk daran, es ist wie mit zwei Helden im Haus." Und auch Akshay Kumar (58) sprach Saif demnach auf Kareena an und warnte ihn, vorsichtig mit ihr umzugehen. Kareena erinnerte sich später in "Twinkle Khannas Show" daran, Akshay habe sie und ihre Familie als "gefährlich" bezeichnet. Allerdings nur in dem Sinne, dass er sich mit ihnen keinen Ärger einhandeln wollte.

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Getty Images Saif Ali Khan, Preity Zinta und Shah Rukh Khan bei der Promotion des Soundtracks zu "Kal Ho Naa Ho" in Bombay, September 2003

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Getty Images Shah Rukh Khan und Gauri Khan, Dezember 2024

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Getty Images Kareena Kapoor, Saif Ali Khan und Shah Rukh Khan auf der Bühne bei Umang 2011 in Mumbai