Totale Kontrolle: So kompromisslos war Heidi Klums GNTM-Deal

Heidi Klum (53) lässt im OMR-Podcast tief hinter die Kulissen von Germany's Next Topmodel blicken – und inszeniert sich dabei rückwirkend als Siegerin eines echten Machtkampfs mit der Produktion in den Anfangsjahren der Show. Schon in der ersten Staffel 2006 habe sie gemerkt, dass viele Verantwortliche bei ProSieben kaum etwas von Mode verstanden. "Ich habe mir gedacht: Ihr seid Fernseh-Leute, kennt euch aber null aus mit meinem Geschäft", erinnert sich Heidi gewohnt selbstbewusst. Vor allem an Tagen, an denen sie nicht am Set war, sei hinter den Kulissen Chaos ausgebrochen – mit teils unsinnigen Challenges, bei denen die Kandidatinnen etwa im Dunkeln laufen mussten. Nach dem holprigen Start habe die Modelchefin deshalb knallharte Bedingungen gestellt, um überhaupt weiterzumachen.

Der Wendepunkt kam für Heidi nach der ersten Staffel: Die Moderatorin wollte künftig das letzte Wort haben, wenn es um den Schnitt und die inhaltliche Ausrichtung von GNTM geht. "Ich werde das nur machen, wenn mein Name da drunter steht und ich auch wirklich das letzte Wort beim Schnitt habe", lautete ihre klare Ansage an ProSieben, wie sie im Podcast erzählt. Die Show sollte sich ihrer Vorstellung nach stärker an dem orientieren, was sie selbst in mehr als drei Jahrzehnten in der internationalen Modewelt erlebt hat – weg von willkürlichen TV-Ideen, hin zu Aufgaben mit echtem Branchenbezug. In den folgenden Staffeln rückten deshalb immer mehr spektakuläre Fotoshootings in den Fokus, die an reale Kampagnen angelehnt waren oder die Heidi selbst bereits erlebt hatte. Mittlerweile läuft "Germany’s Next Topmodel" in der 20. Staffel, die in diesem Jahr mit dem Doppelsieg von Aurélie und Ibo endete.

Der offene Blick auf ihre Zeit als GNTM-Chefin reiht sich ein in Heidis derzeit sehr persönlichen Rückblick auf ihre Karriere. In dem Podcast sprach sie zuvor bereits darüber, wie überraschend ihr eigener Durchbruch als Model Anfang der 90er für sie gekommen war und wie schnell danach alles ging. Aus der einst schüchternen Gladbacherin ist längst eine vielbeschäftigte Unternehmerin geworden, die nicht nur vor der Kamera steht, sondern auch hinter den Kulissen den Ton angibt. Privat lebt Heidi heute mit ihrer Familie in den USA, pendelt aber regelmäßig für Dreharbeiten nach Deutschland.

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klum am Set von "Germany’s Next Topmodel" in Los Angeles, 14. März 2025

Anzeige Anzeige

ProSieben/Max Montgomery Heidi Klum mit den Siegern Aurelie und Ibo im GNTM-Finale 2026

Anzeige Anzeige

Imago Heidi Klum bei der Eröffnungsgala und Premiere von La Vénus Electrique in Cannes, 79. Filmfestspiele, Palais des Festivals, 12. Mai 2026