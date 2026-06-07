Laverne Cox enthüllt Familienbruch nach Jahren des Leids

Schauspielerin Laverne Cox (54) hat sich offen über ihre schwierige Kindheit und die angespannte Familiendynamik geäußert, die bis heute nachwirkt. Mit People sprach die "Orange Is the New Black"-Darstellerin über den Missbrauch und die Vernachlässigung, die sie und ihr Zwillingsbruder M Lamar als Kinder durch ihre Mutter Gloria erfahren haben. Während Laverne ihre Beziehung zur Mutter im Laufe der Zeit durch klare Grenzen wieder aufgebaut hat, hat ihr Bruder den Kontakt zu Gloria vollständig abgebrochen – eine Entscheidung, die die Schauspielerin respektiert, ohne selbst denselben Weg zu gehen.

"Mein Bruder spricht nicht mehr mit meiner Mutter, aber ich bin mit meiner Mom an einen neuen Ort gelangt, an dem ich verstehe, dass sie ihr Bestes getan hat mit dem, was sie gehabt hatte", erklärte Laverne gegenüber People. "Meine Mutter ist keine Schurkin. Ich liebe sie sehr, aber ich verstehe auch ihre Grenzen. Ich möchte sie in meinem Leben haben, also versuche ich, gesunde Grenzen zu setzen." Die Schauspielerin sprach zudem über einen besonders einschneidenden Moment ihrer Kindheit: Sie und ihr Bruder wurden einmal für einen Monat in einem Waisenhaus untergebracht, nachdem sie zunächst bei ihrem Vater abgesetzt worden waren. Laverne öffnet sich über diese und viele weitere Erlebnisse in ihren bald erscheinenden Memoiren "Transcendent", die am 9. Juni auf den Markt kommen und bereits vorbestellt werden können.

In dem Buch thematisiert Laverne auch die generationsübergreifenden Muster von Gewalt innerhalb ihrer Familie. "Mein Großvater wurde auf einer Plantage geboren und als Kind geschlagen, er wurde gezwungen, Baumwolle zu pflücken – natürlich wurde er deshalb meiner Großmutter und seinen Kindern gegenüber gewalttätig", sagte sie gegenüber People. "Meine Mutter hat den Missbrauch fortgesetzt. Ich bekomme keine Kinder, aber ich glaube, dass mein Bruder und ich beide diesen intergenerationalen Traumakreislauf durchbrochen haben." Dass sie so lange gebraucht hat, um ihre Geschichte aufzuschreiben, begründete sie damit, dass sie die Wahrheit über ihre Mutter lange nicht aussprechen konnte. "Ich wollte sie schützen. Und ich tat so, als wäre es nie passiert", so Laverne. Laverne Cox wurde am 29. Mai 1972 in Mobile, Alabama, geboren und feierte erst wenige Tage vor dem Interview ihren 54. Geburtstag.

Anzeige Anzeige

Getty Images Laverne Cox, Mai 2024

Anzeige Anzeige

Getty Images Laverne Cox im September 2021 in New York City

Anzeige Anzeige

Getty Images Laverne Cox, Schauspielerin