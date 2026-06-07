Mia Madissons zweite Tochter hat das Licht der Welt erblickt

Für Realitystar Mia Madisson ist ein lang ersehnter Moment endlich gekommen: Ihre zweite Tochter hat das Licht der Welt erblickt! Die Geburt verkündet Mia auf Instagram mit einem zärtlichen Schwarz-Weiß-Foto, auf dem Mutter und Baby gemeinsam in die Kamera schauen. Ein weiteres Bild zeigt die frischgebackene Zweifachmama beim Stillen. Dazu teilt Mia auch den Namen ihrer Tochter: "Sofya Amara. Alles ging so schnell, aber endlich bist du bei mir, mein Engel."

Mit den ersten Bildern ihres Nachwuchses ließ Mia ihre Fans also ganz nah an diesem besonderen Moment teilhaben. Kurz nach dem ersten Baby-Post legt die Influencerin noch einmal nach und veröffentlicht einen weiteren Beitrag mit ihren beiden Töchtern. Darauf posiert sie zusammen mit den Kindern für neue Fotos und zeigt sich sichtlich glücklich in ihrer Rolle als Mama von zwei Mädchen. Diesen Beitrag versah Mia mit den schlichten, aber persönlichen Worten: "ein erfülltes Leben". Damit machte sie deutlich, wie besonders diese neue Familienphase für sie gerade ist.

Dass Mia erneut ein Mädchen erwartet hatte, war bereits seit einiger Zeit bekannt. Schon im Dezember hatte sie öffentlich gemacht, dass sie wieder ein Mädchen erwartet. Ihre erste Tochter Sarabi bekommt mit Sofya Amara nun also eine kleine Schwester. Mit den neuen Familienbildern knüpft Mia an diese besonderen Neuigkeiten an und zeigt jetzt, dass aus der Vorfreude längst Realität geworden ist. Vor allem der gemeinsame Schnappschuss mit beiden Kindern dürfte für ihre Follower ein besonders emotionaler Moment gewesen sein.

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Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Sofya Amara, Juni 2026

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Instagram / shhhmadisson Mia Madisson und Sofya Amara, Juni 2026

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Instagram / shhhmadisson Mia Madisson, Sarabi und Sofya Amara, 2026

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