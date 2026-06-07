William und Kate auffallend auf Abstand bei Royal-Hochzeit

In Kemble wurde am Samstag ein ganz besonderes Jawort gefeiert: Peter Phillips (48) und seine Partnerin Harriet Sperling traten in der "All Saints Church" vor Familie und Freunden vor den Altar. Unter den Gästen waren auch König Charles (77) und Königin Camilla (78), Peters Mutter Prinzessin Anne (75) sowie Thronfolger Prinz William (43) und seine Frau Kate (44). Doch ausgerechnet das sonst so harmonische Paar sorgte laut Gala bei der Ankunft für Gesprächsstoff. Beobachtern fiel sofort auf, dass William und Kate ungewohnt distanziert wirken und deutlich zurückhaltender auftreten, als man es von ihren gemeinsamen Auftritten kennt.

Während Peter und Harriet in der kleinen Kirche in Gloucestershire ihre zweite Chance auf das Eheglück feierten, richtete sich der Blick vieler Royal-Fans immer wieder auf die Bänke, in denen die hochrangigen Familienmitglieder Platz genommen hatten. Vor allem die Anreise der Waleses sorgte für Aufmerksamkeit: Statt vertrauter Gesten und fröhlichem Geplänkel wirken William und Kate eher formell, hielten körperlich und in ihrem Auftreten merklich mehr Abstand voneinander. In Berichten über die Feier heißt es, Fans hätten das Verhalten des Paares in sozialen Netzwerken sofort kommentiert und ihren Eindruck geschildert, dass die beiden an diesem Tag anders auftreten als sonst. Was genau hinter der reservierten Körpersprache steckt, ist weiterhin nicht geklärt.

Peter ist der Sohn von Prinzessin Anne und deren Ex-Mann Mark Phillips. Er ist der älteste Enkel von Queen Elizabeth II. (†96) und war bereits einmal verheiratet: Von 2008 bis 2021 war er mit der Kanadierin Autumn Kelly zusammen, mit der er zwei Töchter hat. Seine neue Ehefrau Harriet ist ebenfalls geschieden und hat Kinder aus ihrer vorherigen Ehe. William wiederum ist Peters Cousin – die beiden verbindet eine familiäre Nähe, die bis in die Kindheit zurückreicht.

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William treffen zur Hochzeit von Peter Phillips und Harriet Sperling in Kemble ein, Juni 2026

Anzeige Anzeige

Getty Images Peter Phillips und Harriet Sperling nach ihrer Hochzeit an der All Saints' Church in Kemble, England

Anzeige Anzeige

Getty Images Prinzessin Kate und Prinz William empfangen Präsident Bola Ahmed Tinubu und First Lady Oluremi Tinubu in Windsor