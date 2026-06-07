Hella von Sinnen hat seit 12. Lebensjahr "richtig gesoffen"

Hella von Sinnen (67) hat sich im Interview mit Bild offen über ihren langjährigen Kampf mit dem Alkohol geäußert. Die 67-jährige Comedienne gab dabei zu, dass sie bereits sehr früh angefangen habe zu trinken. "Ich habe seit meinem zwölften Lebensjahr richtig gesoffen. Es war Teil des Künstlerlebens. Premieren, Tourneen, Nächte", so die Komikerin. Der Alkohol habe sie verändert und dafür habe sie heute tiefes Bedauern. "Ich bereue meine unverschämte, arrogante Art, die ich im Suff Menschen gegenüber an den Tag gelegt habe", sagte Hella.

Alkohol verstärkt schlechte Eigenschaften – das ist Hellas Überzeugung. "Dafür hasse ich den Suff", betonte sie. Heute zeige sie sich "so herrlich nüchtern" und lebe deutlich bewusster. Im Interview spricht sie außerdem über ihren engen Freund Dirk Bach (†51), der ihr nach eigenen Angaben "das Leben gerettet" habe, sowie über ihren Bruder, den sie heute augenzwinkernd ihren "A*lochbruder" nennt. Bekannt wurde die streitbare Entertainment-Pionierin in den 1980er und 1990er Jahren mit Kultsendungen wie "Genial daneben" und "Alles Nichts Oder?!" und war eine der ersten prominenten Frauen, die offen lesbisch lebte.

In den vergangenen Monaten hatte Hella bereits aus einem anderen sehr persönlichen Grund über ihren Gesundheitszustand gesprochen. Nach ihrem schweren Sturz im Februar 2024 und der anschließenden Reha stand sie wieder vor der Kamera und machte deutlich, dass sie Schritt für Schritt in den Alltag zurückfindet. Dass sie nun auch über ihren früheren Alkoholkonsum und dessen Auswirkungen spricht, zeigt eine weitere private Seite der Comedienne. Bekannt ist Hella seit Jahren nicht nur für ihre direkte, laute Art im Fernsehen, sondern auch dafür, persönliche Themen nicht komplett auszuklammern.

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Imago Hella von Sinnen beim "Kölner Treff" am 16.09.2022

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Action Press / Jörg Eberl Hella von Sinnen und Dirk Bach (†51)

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ActionPress Hella von Sinnen und Hugo Egon Balder in Hürth